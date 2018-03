Combinar whiskey y birra al mejor estilo irlandés

Como ocurren todos los años, el 17 de marzo el mundo entero se tiñe de verde para conmemorar la muerte de San Patricio, el santo patrón de Irlanda, quien en el siglo V instauró el cristianismo en la isla.



Más allá del trasfondo religioso, es el día en que millones personas se convierten por un rato en irlandeses y salen a festejar su idiosincrasia. Uruguay no es la excepción.



Jameson, como la marca que simboliza el espíritu de su nación de origen, lanzó en el mercado local una nueva variedad de whiskey que pretende homenajear a esta emblemática tradición: Jameson Caskmates Stout Edition.



La bebida, que nace de una conversación entre el maestro destilador de la firma irlandesa y el maestro cervecero de la casa de cervezas Franciscan Well, destaca por su proceso de elaboración. Éste consiste en una primera maduración en barricas de bourbon y jerez, para luego terminar de añejarlo en los toneles antes usados para cerveza negra.



El whiskey tiene un vínculo muy fuerte con la cerveza, porque ambas provienen del lúpulo, con lo cual el proceso de añejarlo en una barrica de stout fortalece su relación. El resultado de esta fusión es un whiskey con mucho cuerpo, pero suave al paladar por la triple destilación característica de la marca, y en el que resalta el sabor a café, cacao y mantequilla. En cuanto a su olor, desprende notas frutales tales como manzana y peras.



Para potenciar aún más su sabor, Jameson invita a los uruguayos a probar en esta edición de St. Patrick’s Day un ritual de degustación muy común en los pubs de Dublín, donde se combina la cerveza artesanal con whiskey. La experiencia “Jameson & Birra” reside en pedir una media pinta de cerveza (250 ml) acompañada por un shot de whiskey (30 ml).



El brand ambassador de Jameson Argentina, Ciaran Gaffney, recomendó probar esta forma de consumo: “Van a descubrir que hay una relación, que mucha gente no conoce, entre ambas bebidas. Y al hacerlo se van a dar cuenta de que hay cambios en el sabor del whiskey”.



Recalcó que el sabor suave de Jameson permite apreciar muy bien el gusto de ambas bebidas. En el caso de la variedad Caskmates Stout Edition, el maridaje ideal es con una stout para acentuar sus notas de café, cacao y malta. “En definitiva, es como un círculo vicioso. El destilado se añejó en barricas de cerveza negra para luego combinarse nuevamente con esa bebida”, aseguró Gaffney.



Un trago por la espera

Servir la cerveza perfecta en Irlanda, puede tardar unos minutos. Para aguantar la espera es que se acostumbra pedir un whiskey y al momento en que arriba la cerveza se consume alternando las dos bebidas indistintamente. Este modo de consumo, que se denomina boilermaker, se expandió a muchas ciudades convirtiéndose en una tendencia en los bares de Brooklyn o París.



La aceptación fue tal que hoy en Estados Unidos entre el 60% y 70% de los volúmenes de Jameson son asociados al consumo de cerveza.



“La cerveza abre sabores en el whiskey que no estaban tan presentes antes. Cambia mucho el paladar y el sabor del whiskey. Es por eso que es un buen maridaje, porque las dos bebidas se complementan muy bien”, explicó el brand manager.



Con respecto al maridaje entre comidas, recomendó probarlo con alimentos que contengan dulce de leche. “Al tener toques de chocolates negro y café se siente un poco amargo que combina bien con el dulce de leche. Ese es el maridaje de contraste, porque el dulzón resalta el sabor de Caskmates Stout Edition. Es ideal para Uruguay”, afirmó.



Esta variedad captó a un nuevo público a nivel mundial. Por sus características y formas de consumo es un whiskey que apunta a los aficionados a la cerveza artesanal. Gaffney señaló que su relación con la cerveza causó que creciera la cantidad de consumidores y que llegue a un tipo de público más juvenil, que antes les era más difícil llegar.



Para quienes quieran probarlo, Caskmates está disponible en todos los locales donde se comercializa habitualmente la marca.