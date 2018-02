Los colonos pedirán "patear para adelante" el pago de sus rentas

El gobierno comenzará hoy a las 14 horas el diálogo formal y sistemático con las gremiales agropecuarias en la búsqueda de soluciones para el agro, y la discusión echará a andar con un escenario distinto al de enero cuando comenzaron a alzarse las voces de protesta en el campo porque ahora la sequía ya es una realidad en grandes zonas del norte y el litoral agrícola. El tema inevitablemente estará hoy sobre la mesa.

Virginia San Martín, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), dijo a El País que el asunto "va a ser inevitable porque ya estamos con la seca instalada", lo que ha llevado a que se esté adelantando la entrega de alimentación al ganado que estaba prevista originalmente para el invierno. San Martín considera que ya se debería estar pensando en financiamiento especial para los productores para facilitar la instalación de bebederos. Es inevitable una merma considerable en los rendimientos en la próxima cosecha de soja y una menor cantidad de terneros, sostuvo. La CAF está realizando un monitoreo de la situación de sus asociados que presentará hoy.

Si bien el gobierno autorizó el pastoreo de ganado al costado de las carreteras y caminos durante 30 días en los departamentos de Salto, Artigas, Tacuarembó, Paysandú y Durazno, el ministro de Ganadería Enzo Benech descartó la semana pasada una declaratoria de emergencia agropecuaria. Esa declaratoria hubiese habilitado al Ministerio de Ganadería a adoptar medidas de asistencia a los productores afectados. "Hay que acordarse de las sequías cuando llueve, no cuando se producen porque aunque se construyan tajamares rápidamente, van a estar secos sin el problema resuelto y solo se gastará dinero", argumentó el ministro.

Mario Thedy, presidente de la Mesa de Colonos, adelantó a El País que la organización planteará hoy en la reunión "patear para adelante" las rentas que deben pagar los arrendatarios del Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay hay alrededor de 3.000 familias de colonos arrendatarios que pagan renta.

"Hay muchos colonos con muchos problemas. Queremos saber cuáles son los criterios que se aplican para pagar la renta. Muchas veces no nos quedan claros. Acá hay un predio vecino de ochenta hectáreas al que en seis meses le subieron el 19%, de agosto a diciembre pasó de pagar $ 45.000 a aproximadamente $ 60.000. Queremos "patearlas para adelante" y que no se apliquen ni moras ni recargos", dijo Thedy. "La seca nos está afectando en el oeste de Artigas (Thedy tiene su establecimiento cerca de Bella Unión). También sabemos que la colonia Tomás Berreta está muy embromada. Vi fotos del campo de un colono en Tacuarembó y está como que hubieran aplicado el glifosato", señaló. La Mesa de Colonos no se había incorporado hasta ahora al diálogo con el gobierno.

Por su parte, la Federación Rural participará en la reunión pero mañana tendrá un encuentro de sus organizaciones federadas para analizar si continúa tomando parte de los encuentros.

Luego del acto del 23 de enero que reunió a miles de productores agropecuarios que pedían medidas para mejorar la situación del agro, el gobierno tomó decisiones que redujeron el costo del gasoil para productores pequeños, pero las gremiales consideraron insuficientes los anuncios.