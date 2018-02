Colono denunciará hoy a Presidencia ante el Instituto de Derechos Humanos

La polémica continúa: luego del entredicho de la semana pasada entre Gabriel Arrieta y el presidente Tabaré Vázquez, a quien le gritó "mentiroso", y luego de que Presidencia emitiera un comunicado en el que se divulgaba información personal del colono, llegará la denuncia formal.



Arrieta informó a El País que en la tarde de hoy lunes será recibido en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) donde presentará una denuncia por el comunicado de Presidencia de la República.



El comunicado de Presidencia señaló que "el integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".



En su momento, algunos abogados criticaron que se divulgaran datos sobre Arrieta y cuestionaron la legalidad de dar a conocer información personal. Sin embargo, la presidenta del Instituto de Colonización, Jacqueline Gómez, dijo luego del episodio a Inicio de Jornada de radio Carve que la información es "pública".



El abogado de Arrieta, Gustavo Salle, dijo a El País la semana pasada que más allá de los términos judiciales "acá lo importante es el hecho político y Arrieta va 4 y Vázquez 0 porque muestra que el Estado se maneja con venganza e intimidación cuando alguien enfrenta al presidente".



El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) —una organización dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana—

manifestó su "preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país".

