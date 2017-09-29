Cobraba rescates por falsos secuestros

ARGENTINO A PRISIÓN

Fue procesado con prisión el argentino de 21 años que cobraba rescates por secuestros falsos que él mismo inventaba.

Foto: archivo El País

La maniobra consistía en recabar datos de la víctima, llamarla por teléfono y decirle que tenían a un familiar secuestrado y que si no pagaban un rescate le harían daño. Las llamadas se hacían desde Buenos Aires.

Les pedía que dejaran dinero o joyas en un lugar específico, generalmente próximo al domicilio de la víctima y luego integrantes de la banda que estaban en Montevideo retiraban el botín. Según informó la Policía, cuatro personas cayeron en la trampa y el grupo logró hacerse de al menos 12.000 dólares, 3.300 euros, $ 4.000, joyas y relojes.

Las autoridades habían recibido 40 llamadas al 911 y 26 denuncias de intentos similares. Para lograr dar con los delincuentes, la policía montó vigilancias en la zona de Pocitos, Punta Carretas y Buceo, debido a que eran los barrios en donde generalmente operaba la banda.

Los investigadores de Crimen Organizado e Interpol obtuvieron filmaciones de comercios y casas de la zona y así lograron identificar a uno de los involucrados, un argentino de 21 años.

El hombre fue detenido en un hotel de Montevideo y se incautó el auto que usaba para ir a buscar los rescates. La Policía continúa buscando a los otros integrantes de la banda.