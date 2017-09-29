Cobraba rescates por falsos secuestros
ARGENTINO A PRISIÓN
Fue procesado con prisión el argentino de 21 años que cobraba rescates por secuestros falsos que él mismo inventaba.
La maniobra consistía en recabar datos de la víctima, llamarla por teléfono y decirle que tenían a un familiar secuestrado y que si no pagaban un rescate le harían daño. Las llamadas se hacían desde Buenos Aires.
Les pedía que dejaran dinero o joyas en un lugar específico, generalmente próximo al domicilio de la víctima y luego integrantes de la banda que estaban en Montevideo retiraban el botín. Según informó la Policía, cuatro personas cayeron en la trampa y el grupo logró hacerse de al menos 12.000 dólares, 3.300 euros, $ 4.000, joyas y relojes.
Las autoridades habían recibido 40 llamadas al 911 y 26 denuncias de intentos similares. Para lograr dar con los delincuentes, la policía montó vigilancias en la zona de Pocitos, Punta Carretas y Buceo, debido a que eran los barrios en donde generalmente operaba la banda.
Los investigadores de Crimen Organizado e Interpol obtuvieron filmaciones de comercios y casas de la zona y así lograron identificar a uno de los involucrados, un argentino de 21 años.
El hombre fue detenido en un hotel de Montevideo y se incautó el auto que usaba para ir a buscar los rescates. La Policía continúa buscando a los otros integrantes de la banda.
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