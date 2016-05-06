Cliente se batió a tiros contra tres rapiñeros

Dos personas resultaron heridas en una rapiña a un comercio y en un copamiento a una finca.

Uno de los hechos delictivos tuvo lugar en un negocio de venta de congelados, en la avenida Garibaldi y Duvimioso Terra. El encargado, de 28 años, se encontraba con un cliente. Ambos fueron sorprendidos por tres individuos encapuchados que portaban armas de fuego. Los delincuentes exigieron el dinero de la caja, pero el cliente se trabó en lucha con los asaltantes y uno de ellos efectuó varios disparos dentro del local. El cliente repelió el ataque con un arma de su propiedad y los malhechores se dieron a la fuga con el dinero por Domingo Aramburú cubriendo su huida a los tiros. El cliente procedió a seguirlos pero recibió un disparo en el tórax.

Policía Científica trabajó en la escena donde se encontraron varios orificios de bala en las paredes del comercio y otro en la puerta de una camioneta que pasaba frente al local en momento del asalto.

Copamiento.

El otro hecho de sangre tuvo lugar en una casa ubicada en José María Guerra y Francisco Santos, en Barrio Ituzaingó.

Pasadas las 10 de la noche del miércoles, cuatro delincuentes encapuchados y con armas de fuego en su poder ingresaron a la casa tras forzar con violencia la puerta principal. Sin mediar palabras, arrojaron al piso a uno de los residentes, un joven de 22 años, y le dispararon en una pierna exigiéndole la entrega de dinero.

El otro morador, de 51 años, que se encontraba durmiendo, salió del dormitorio al escuchar el disparo y fue reducido por los maleantes. Estos buscaron dinero en la finca pero no tuvieron éxito, por lo que fugaron con las billeteras y celulares de los moradores.

Efectivos policiales que llegaron al lugar tras un llamado de auxilio, procedieron al traslado del herido a la policlínica de Malinas.

La Zona III se encuentra investigando el hecho.

La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna

ASALTO A COMERCIO