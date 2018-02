Citarán a la Comisión Permanente del Parlamento a la fiscal Gabriela Fossati

El diputado colorado Ope Pasquet anunció esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve que va a citar a la Comisión Permanente del Parlamento a la fiscal Gabrila Fossati.



La citación responde a que Fossati realizó recientemente declaraciones públicas asegurando que los fiscales tienen miedo a investigar a individuos cercanos al poder en el entendido de que, como tienen hijos u otras personas a su cargo, sus decisiones podrían tener consecuencias para su entorno familiar.



La citación “la voy a proponer hoy en la comisión, aun no hay fecha”, dijo Pasquet.



Pasquet señaló que “las cosas de las cuales se está hablando son de extrema gravedad" y que lo que hay que hacer es “evitar la concentración de Poder”, por lo que “propusimos un órgano colegiado para la Fiscalía".



Fossati dijo que fue trasladada a una fiscalía que se ocupa de casos que se rigen por el viejo Código de Proceso Penal (CPP), porque no reconoció que una persona vinculada al poder tenía las características de víctima."Se me quiso imponer que parcialice. Ello muestra que las garantías (para los fiscales) no están", advirtió.



La fiscal fue trasladada de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, que atiende casos con el CPP, actual a la Fiscalía de Montevideo de 1º Turno que se ocupa de expedientes del código viejo.



A su juicio, la Fiscalía de la Nación reacciona de "manera agresiva" contra una persona. "Hay un claro exceso institucional al usar un comunicado para criticar mis dichos", insistió.



Fossati dijo que agotará la vía administrativa para oponerse a su traslado y luego presentará una demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).



Por su parte, en un comunicado de prensa, la Fiscalía de la Nación calificó de "falsa" y de "agraviante" la teoría de Fossati. Y puso como ejemplo la labor del hoy fiscal de Homicidios, Juan Gómez, quien solicitó el enjuiciamiento de personas vinculadas a partidos políticos.



RELACIONADAS Fiscal Díaz: hay garantías para indagar a políticos By EL PAIS Fiscal Díaz: hay garantías para indagar a políticos Fiscal Díaz: hay garantías para indagar a políticos Fiscalía indicó que dichos de Fossati son de "descalificación" y "menosprecio" By Irene Nuñez Fiscalía indicó que dichos de Fossati son de "descalificación" y "menosprecio" Fiscalía indicó que dichos de Fossati son de "descalificación" y "menosprecio"