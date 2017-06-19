Citaciones por recorte de recursos al Fondes

La noticia de que el Ministerio de Economía y Finanzas decidió que el Banco República (BROU) no vierta utilidades a Rentas Generales así como tampoco al Fondo de Desarrollo (Fondes), al menos hasta 2020, ya impactó en el Parlamento.

Esta medida está establecida en la presentación de los principales lineamientos del proyecto de Rendición de Cuentas que Economía realizó la semana pasada ante la bancada de legisladores del Frente Amplio.

Eso hizo que el diputado nacionalista Jorge Gandini, uno de los expertos de la oposición en el tema, dejara ver su preocupación y anunciara desde ya que convocará a las autoridades del Banco y del Fondes a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que desde comienzos de julio analizará el proyecto de Rendición de Cuentas.

"En la página 9 del documento con los lineamientos está la no distribución de utilidades del República, que significará una pérdida de US$ 90 millones por varios años. Allí se expresa que el Banco estima que durante algunos años no tendrá capacidad de verter utilidades a Rentas Generales, así como tampoco al Fondes", dijo Gandini, para agregar que "si no van a existir recursos para Fondes (Fondes Inacoop y Fondes ANDE), entonces no tiene razón para existir", aseguró a El País.

GANDINI