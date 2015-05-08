Cinco procesamientos por tiroteo en Playa Hermosa

cinco personas fueron procesadas, dos de ellas con prisión, en relación a la muerte de Pablo Blois, ocurrida en el balneario Playa Hermosa, en la puerta de un boliche bailable, en tanto buscan a una sexta persona, quien estaría sindicada de haber sido quien disparó contra el hombre fallecido.

Las cinco personas, dos hombres y tres mujeres, habían sido detenidas el pasado martes, luego de una serie de allanamientos autorizados por el juez en lo penal de 12do. Turno.

Dichos operativos fueron llevados a cabo por la Unidad de Análisis de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, a instancias de sus pares de la ciudad de Maldonado quienes, a través de distintas indagatorias, lograron individualizarlos en los barrios Cerro, Paso de la Arena y Aires Puros.

Se indica, por parte de las autoridades policiales, que falta un sexto integrante de esta banda, quien es intensamente buscado por la Policía.

Trasladados a la sede judicial fernandina, fueron indagados por el juez Marcelo Souto y, en la noche del pasado miércoles, se emitieron los procesamientos correspondientes.

Tras las indagatorias correspondientes, Souto procesado con prisión a Abel Federico Rollano Sánchez, de 19 años, poseedor de antecedentes penales, por un delito de riña calificada con resultado de lesiones en reiteración real con un delito de homicidio en calidad de coautor.

El otro procesamiento con prisión se dio para una joven de 23 años, identificado como L.A.T.M., por un delito de riña calificada con resultado de lesiones.

Los otros tres que terminaron con un proceso fue sin prisión y se trata de Alexis Castaño, con antecedentes, A.J.S.A. y G.A.C.L., por riña calificada con resultado de lesiones.

Según lo publicado ayer por El País, si bien la muerte de Blois fue accidental, los procesados y el prófugo tenían pensado realizar una rapiña en una heladería local.

Habían alquilado una vivienda en la esquina de las calles 6 y 15 de Playa Hermosa, la que iban a emplear como aguantadero una vez consumado el asalto.

Incluso habían robado una motocicleta Baccio de 125 cc, la que sería empleada para ingresar a la heladería, reducir a la cajera y llevarse la recaudación diaria.

Dos de los delincuentes huirían en la moto, la esconderían en el fondo de la casa alquilada, mientras ellos se quedaban en el lugar hasta que la presencia policial que se desataría tras el robo, empezar a mermar.

No obstante, dos de los delincuentes decidieron salir a conocer la noche fernandina, desembocando en el boliche Tijuana en la Ruta 10, donde tuvieron un enfrentamiento con una barra de jóvenes que viven en la zona.

En la pelea, el grupo de montevideanos salieron derrotados, pero al volver, decidieron emprenderlas a balazos contra uno de los jóvenes de la banda con los que se había enfrentado. Este se tiró al piso, dejando como blanco a Pablo Blois Castro, quien había llegado minutos antes y era ajeno a los hechos. Recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida de forma inmediata.

Cinco procesados, dos a prisión y otros tres cumplirán penas substitutivas. Foto:R.Figueredo.

Prosiguen la búsqueda del supuesto autor de los disparos