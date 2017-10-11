Cinco procesados por porte ilegal de armas

PORTE DE ARMAS

Uno de los enviados tras las rejas había querido suicidarse.

MARCELO GALLARDO MALDONADO Foto: Ricardo Figueredo

Un delincuente pretendió quitarse la vida y, a pesar de que se disparó, no pudo lograr su objetivo. Elevados los antecedentes del caso ocurrido años atrás al juez penal de 2º turno de Maldonado, éste determinó procesarlo con prisión por un delito de porte ilegal de armas.

El suicida frustrado, de 37 años, es poseedor de antecedentes penales.

La policía había informado que en la madrugada del día 3 de septiembre del año 2015 se recibió la información de que un individuo se encontraba herido de arma de fuego.

El hecho había ocurrido en la vía pública en jurisdicción de Seccional 6ª. Cuando llegó un móvil policial al lugar, se constató que efectivamente un hombre mayor de edad se encontraba herido de arma de fuego, derivándolo a un centro de asistencia médica.

Realizadas las averiguaciones correspondientes se logró establecer que se trataba de un intento de autoeliminación, producto "de una profunda depresión".

Pasado el tiempo, el juez de segundo turno resolvió en las últimas horas el procesamiento con prisión.

Más procesados.

La justicia de Maldonado dispuso también el procesamiento de cuatro personas por porte ilegal de armas en lugares públicos: tres fueron a prisión y el cuarto fue condenado a arresto domiciliario, de acuerdo con lo que informó FM Gente.

La detención ocurrió en la madrugada del lunes, cuando efectivos del Centro de Comando Unificado se encontraban desarrollando su tarea y vieron en unas de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Parada 23 de la Playa Mansa a un auto estacionado, con varias personas.

Se constató además que uno de los ocupantes portaba un arma.

Inmediatamente los policías concurrieron al lugar, procedieron a la identificación de las personas y, al realizar una inspección ocular en el interior del vehículo, observaron que en el asiento del acompañante había dos armas de fuego más.

El caso paso a la Justicia y terminó conn el procesamiento de dos hombres de 24 y 27 años, que tienen antecedentes penales y otro de 31 años. Al hombre de 27 años, también se le incautó marihuana en su hogar.

La justicia determinó también el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de un hombre de 31 años de edad, por la presunta comisión de un delito de porte de armas en lugares públicos, con la medida sustitutiva de arresto domiciliario nocturno por noventa días.

Se dispuso al mismo tiempo el cese de detención y emplazamiento de otros indagados, menores de edad, y su entrega a las personas responsables.