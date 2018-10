Cinco pasos sencillos para ser felices hoy

Ni la lluvia ni el partido de Uruguay contra Corea del Sur afectó la convocatoria prevista para escuchar al gurú de la felicidad, Tal Ben-Shahar, el viernes pasado en el hotel Esplendor Montevideo.



Se trató del primer Sura Summit que desembarcó en el país en el marco de la gira regional de conferencias por América Latina organizada por Sura Asset Management. El propósito de su implementación local fue acompañar a sus clientes a alcanzar sus sueños y metas en todos las etapas de su vida



En su conferencia “La ciencia de tu felicidad” el doctor en Comportamiento Social por la Universidad de Harvard y especialista en psicológica positiva desarrolló durante más de una hora las claves para lograr ese sentimiento de bienestar para disfrutar del presente y construir un futuro mejor.



Durante su exposición, los 550 asistentes escucharon atentos al israelí exponer cinco pasos para ser felices. “De Uruguay me gustó su gente, la comida y sobre todo que las personas pueden pronunciar bien mi nombre”, comenzó su presentación Ben-Shahar en referencia a la dificultad que enfrentan los estadounidenses al respecto. Las risas del público se hicieron sentir.



A continuación explicó que el origen de su investigación fue por un deseo personal. “Me iba bien como estudiante de Harvard, era un atleta de primer nivel, tenía una buena vida social, pero era infeliz”, reconoció. Ese fue el puntapié para querer estudiar psicología con el fin de entender porqué no era feliz y qué debía hacer para serlo.



Compartió con los presentes de forma amena y a través de experiencias personales las claves para alcanzar esa meta a través de tips sencillos de seguir.



El primero refiere a permitirse ser humano. Tras su primer día de clase como profesor de la cátedra "Mayor felicidad" en Harvard, un estudiante de la universidad le comentó que, dado que él ostentaba el título de ‘profesor de la felicidad’, no podía permitirse estar nunca triste. Ese comentario lo hizo reflexionar y darse cuenta que una de las principales cosas que las personas tenían que entender es que uno no puede siempre estar feliz. “Solo hay dos tipos de humanos que no experimentan nunca la infelicidad: los psicópatas y los muertos”, señaló.



Por lo tanto, es importante tener un espacio donde permitirnos sentir emociones “negativas” como dolor, ira, envidia o angustia. Si se las reprimen, contrario a desaparecer, se intensifican bloqueando otras como la felicidad misma. Para demostrar su punto, pidió a los presentes que por unos segundos no se imaginaran un elefante rosado, lo cual produjo el efecto contrario e inmediatamente uno pensaba en ese ficticio animal. En definitiva, hay que ser auténticos y expresar nuestras emociones.



Aclaró que esto no significa resignarnos y no salir de casa en momentos de depresión sino aceptar los sentimientos y ser activos para atacar el problema.



En segundo lugar, se detuvo en una de los principales flagelos que afecta a la población mundial: el estrés. Sin embargo, para el experto éste no es un problema per se, sino el hecho de no poder recuperarnos de él.



En este punto, recomendó realizar actividades recreativas, salir con amigos, meditar y estar con la familia. Por otro lado, tomarse descansos y dormir bien. “Es necesario aunque sea tomarse un día a la semana. Hasta Dios se lo tomó, así que nosotros como mortales podemos hacerlo”, puntualizó ante el silencio casi sepulcral -a excepción de alguna risa- de los oyentes.



En el ámbito laboral, hacer descansos durante el día que pueden ser tan pequeños como detener la actividad tres veces diarias durante 30 segundos para respirar profundamente y así bajar los niveles de ansiedad.

El Sura Summit 2018 convocó a unas 500 personas en Uruguay. Foto: Lucía Durán

Señaló en tercer lugar la importancia del ejercicio. El deporte es uno de los antídotos más efectivos para la psicología positiva alzándose el baile como la actividad más poderosa para aportar felicidad.



“El ejercicio provoca los mismos resultados que consumir antidepresivos”, subrayó al aclarar que no es necesario ir al gimnasio sino que con simples movimientos se pueden lograr estos efectos. Subir las escaleras en vez de usar el ascensor o dar breves caminatas en la oficina durante la jornada laboral, ejemplificó.



Aseveró que el practicar deporte de forma regular reduce a más de la mitad la probabilidad de tener demencia o alzhéimer a futuro.



En cuarto lugar sostuvo que hay que cuidar las relaciones humanas, pues es el principal factor para conseguir la felicidad. No obstante, en tiempos modernos se lucha contra una nueva adicción: las pantallas. “No estoy en contra de las redes sociales. Aportan muchos beneficios como la conectividad mundial. Es genial, pero siempre que se usen con moderación”, advirtió. “Hay que construir relaciones íntimas”, acotó.



En este punto, se detuvo en los placeres pasajeros como puede ser ir de compras. “Carrie (en referencia a la protagonista de la exitosa serie de HBO Sex and the City, Carrie Bradshaw) tenía razón, comprar zapatos nos hace felices”, bromeó ante las risas de los asistentes.



Contó que un experimento demostró que los niveles de felicidad suben frente a esta acción, pero ese estado desaparece rápidamente. Por el contrario, si ese gasto correspondía a un regalo para un ser querido el efecto perduraba. El dar no solo hace feliz al receptor sino también a quien lo da, aseguró.



Reveló al público que su palabra hebrea favorita es “natan”: un palíndromo - se escribe igual al derecho y al revés- que significa 'cuando doy, recibo'.



Por último, remarcó como esencial expresar gratitud. No hay que dar las cosas que uno tiene por sentado, hay que ser agradecido. Para esto, invita a las personas a hacer una lista diarias con cosas positivas que logro y hasta a escribir una carta a un ser querido para expresar su gratitud.



Cerca del 50% se muestra optimista en relación a su futuro, pero solo el 30% se considera feliz en el momento actual y el 41% de los uruguayos dijo no estar muy feliz, según el Estudio Sura Barómetro de la Felicidad. Esto posiciona al país como el más infeliz de América Latina. No obstante, Ben-Shahar aconsejó a los presentes adoptar otra actitud para “no resignarnos a ser feliz a futuro, porque vivimos en el presente y hay que buscar la felicidad ahora”.

derribando mitos Preguntas y respuestas

Eduardo Braun, director del Grupo HSM, entrevistó a Ben-Shahar.

El Sura Summit 2018 contó con la participación de Eduardo Braun, director del Grupo HSM, quien se encargó de interrogar a Ben-Shahar y derribar algunos mitos. A continuación se desarrollan algunos cuestionamientos que se realizaron en la ocasión y la respuesta del experto.



¿Las personas atractivas físicamente son más felices que las que no? No, ya que es algo de lo que carecen de incidencia. Los individuos valoran cosas en las que puedan mejorar como ser el trabajo o esfuerzo. Hay que enfocarse en el viaje y no en el destino.



¿Quienes tienen sentido del humor son más felices? Ser comediante o graciosos no significa que se es feliz, pero las personas con sentido del humor sí suelen serlo.



¿Hay que alentar a que uno persiga la felicidad? No, porque perseguirla puede derivar a la frustración. Por lo tanto, hay que buscarla pero solo indirectamente.



¿Sos la persona más feliz del mundo? No, no lo soy. Las personas más felices son los monjes budistas.



¿Si es tan simple de entender las claves para ser felices, porqué es tan difícil de conseguir? Para lograrlo hay que imitar el funcionamiento de las religiones: recordatorios, repeticiones y rituales. Es decir, es necesario aplicar las claves dadas, hacerlas de formas constantes y repetirlas para que funcionen.