Cinco municipales para todos los semáforos y un mecánico para Limpieza

En el marco de la discusión del Presupuesto Quinquenal de Montevideo, Adeom planteó a la Junta Departamental su frustración por no haber logrado la recuperación salarial que pretendía y reveló muchos inconvenientes a los que se enfrentan día a día los municipales para poder hacer sus tareas.

Los funcionarios dijeron que el taller que se encarga del mantenimiento de los semáforos tiene 5 funcionarios y que 3 se jubilarán en el quinquenio sin que esté previsto que sean sustituidos; que la División Vialidad llegó a tener cerca de 300 trabajadores y que hoy tiene 100; que es necesario aumentar la cantidad de inspectores ante el anuncio de la IMM de recaudar más por multas de tránsito; que faltan mecánicos y repuestos para reparar los camiones de basura; que los lavacontenedores hace más de un año que no salen a la calle (costaron un cuarto de millón de dólares cada uno), y que hace pocos días el servicio fúnebre no tenía una camioneta para ir a retirar los cuerpos a los domicilios o a la morgue, entre otras varias cosas.

"Nosotros vemos que hay lugares que necesitan ingreso de personal; se lo hemos planteado y se ha demostrado. Un ejemplo fiel —y es lamentable que siempre tengamos que recurrir a lo mismo— es la limpieza. En los momentos más complicados, cuando la Intendencia tuvo que definir cómo abordar la limpieza de Montevideo, solicitó a los militares que hicieran la tarea con siete personas y un camión por contenedor. Nosotros la hacemos con un camión y dos personas. ¡Si faltarán funcionarios, que el Ejército para limpiar un contenedor necesita ocho personas! La Intendencia no lo ve así; entiende que capaz que podría ingresar algún que otro profesional, pero entiende que, en general, no tiene que ingresar gente", señaló el dirigente sindical Emiliano Planells.

Tránsito.

El presidente de Adeom, Camilo Clavijo, dijo que en el marco de los recortes planteados por la administración de Daniel Martínez no está previsto el ingreso de más funcionarios a la División Tránsito.

"Nos preguntamos con quiénes van a desarrollar estas tareas. Por ejemplo, en lo que refiere a la fiscalización de las normas de tránsito", sostuvo.

"Hay dos tipos de señalización: la horizontal y la vertical. La vertical refiere a todo lo que tiene que ver con los semáforos, y la horizontal lo que tiene que ver con el pintado de calles. Tenemos un equipo de señalización bien menguado, ubicado en Aguiar y Agraciada. Desde hace un buen tiempo estamos reclamando que ingrese más personal. Con los trabajadores que tenemos en esa área no llegamos a ningún lado. Si de 5 funcionarios la perspectiva es que en el quinquenio se jubilen 3 y la administración nos ha trasmitido que no va a ingresar personal, ¿quién va a desarrollar la tarea? ¿Esos dos? ¿A costa de deslomarse más?", se preguntó Clavijo.

Los dirigentes de Adeom también advirtieron que será necesario contratar más inspectores para cumplir con la meta anunciada por la IMM de recaudar 50% más por multas. Sin embargo, en días pasados, el director de Tránsito de la comuna, Pablo Ferrer, dijo en la Junta que la mayor cantidad de multas será una consecuencia del funcionamiento del Centro de Movilidad, que monitoreará las calles con cámaras.

"Respecto a Tránsito decimos que nos está faltando personal en el sector de inspectores; nos está faltando personal de oficio, como pintores para estas tareas de señalización, y nos está faltando personal técnico, como electricistas y algunos ingenieros para todo lo que tiene que ver con el área de los semáforos", agregó Clavijo.

Tercerizaciones.

Los dirigentes de Adeom criticaron que la Intendencia cada vez tenga más servicios tercerizados. Uno de ellos, a los que siempre se ha opuesto el sindicato, es el contrato con la empresa CAP para la limpieza en las zonas centrales de la ciudad.

"Queremos conocer el contrato con CAP —estamos cansados de pedirlo en todos lados—, pero no nos lo muestran. Sabemos que es caro, pero oficialmente no tenemos los números", dijo el dirigente Eduardo Vignolo, a lo que su compañero del Ejecutivo Pablo González agregó: "La propia administración reconoce que es una empresa cuyo servicio es malo y mucho más caro que si se hiciera con funcionarios propios de la Intendencia".

Con respecto a la recolección de basura, otro de los sindicalistas, Henry Ferrari, alertó que "en la División Limpieza hoy por hoy tenemos una flota de 50 camiones —de la cual funciona la tercera parte—, un electricista por turno y un mecánico por turno. Entonces, es imposible que los compañeros, por más voluntad que tengan, puedan realizar su tarea"

Consultado por El País, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Óscar Curutchet, dijo que la Intendencia tiene presupuestado un pago anual de $ 395 millones a la CAP.

Curutchet admitió muchos de los problemas denunciados por Adeom, aunque dijo que se está trabajando para solucionarlos con el comité de seguimiento que comenzó a funcionar la semana pasada.

Entre los cometidos que tendrá este comité de seguimiento de la basura está la "redefinición" del área de mantenimiento de los camiones. "No significa necesariamente tener más mecánicos, aunque necesitamos más electricistas; pero hay que redefinir el tema de la mecánica. También hay que redefinir los sistemas organizativos, que tienen que ver por ejemplo con los talleres, y el sistema de compras, junto con el funcionamiento administrativo del área, que también hay que mejorar", explicó Curutchet.

El director de Desarrollo Ambiental dijo que también hay que "tomar decisiones de cambio de tripulaciones, de horarios, de turnos, modificación de circuitos".

El jerarca anticipó que se hará un llamado interno para choferes de flota liviana que, luego de realizar un curso, podrán postularse a conductores de camiones de recolección.

"Cuando vengan los 20 camiones vamos a necesitar más choferes, obviamente", explicó.

Curutchet también respondió a otro de los temores que hay en el sector Limpieza: los 6.000 contenedores que la IMM adquirirá próximamente no extenderán la red actual (que tiene unos 11.000), sino que serán para el recambio de los viejos.

También admitió que los camiones lavacontenedores no están saliendo a las calles, básicamente por tener problemas en sus sistemas hidráulicos.

Diálogo abierto.

Si bien el "paquete" del Presupuesto ya fue cerrado y entregado a los ediles (se aguarda ahora su aprobación), el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta, aseguró en la Junta que las instancias de diálogo con Adeom no se encuentran cerradas. "Más allá de que esté en marcha la discusión de un nuevo convenio colectivo —que aspiramos cubra todo el período de gobierno—, continúan abiertos otros ámbitos de diálogo y negociación que es bueno se conozcan públicamente, y que tienen que ver con el funcionamiento de una multiplicidad de comisiones bipartitas", indicó Brenta.

Necrópolis sin carroza fúnebre

"Hace pocos días el Servicio Fúnebre no tenía camioneta disponible con que ir a retirar los cuerpos a los hogares o a la morgue para hacer el velatorio pertinente", sostuvo el presidente de Adeom, Camilo Clavijo.

Una comisión ya está trabajando.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Óscar Curutchet, dijo que la comisión de seguimiento de la basura, que funciona desde la semana pasada, abordará las denuncias de Adeom sobre Limpieza.

Ocho militares por contenedor.

"Nosotros hacemos (la limpieza de un contenedor) con un camión y dos personas. ¡Si faltarán funcionarios, que el Ejército para limpiar un contenedor necesita 8 personas!", dijo Emiliano Planells.

Solo ingresos imprescindibles.

"En el marco de la situación financiera de la IMM uno de nuestros objetivos en el año 2016 es tener una política muy estricta en materia de ingresos, que sean básicamente en áreas en las que sea imprescindible", sostuvo Brenta.

Dirigentes de Adeom advirtieron que hay que contratar más inspectores para que se recaude 50% más. Foto: F. Flores.

