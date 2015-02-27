Cinco jóvenes armados rapiñaron un ómnibus en Jacinto Vera

Eran tres varones y dos mujeres. Tras amenazas se llevaron el dinero de la recaudación.

Un grupo de cinco delincuentes subió a un ómnibus en la zona de

Jacinto Vera y amenazaron con un revólver al chofer.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo los cinco jóvenes eran aparentemente menores de edad, tratándose de tres varones y dos mujeres.

La rapiña ocurrió sobre la 1 de la madrugada de este viernes cuando el ómnibus con destino a Ciudad Vieja circulaba por Gustavo Gallinal y

Juan Paullier.

Allí subieron los delincuentes y uno de ellos amenazó al chofer, mientras el resto se acercó al guarda y tomó el dinero de la recaudación.

Los jóvenes se bajaron en la parada siguiente y escaparon hacia bulevar Artigas. En el ómnibus había algunos pasajeros, pero no hubo personas lesionadas.

inseguridad