Cinco jóvenes armados rapiñaron un ómnibus en Jacinto Vera
Eran tres varones y dos mujeres. Tras amenazas se llevaron el dinero de la recaudación.
Un grupo de cinco delincuentes subió a un ómnibus en la zona de
Jacinto Vera y amenazaron con un revólver al chofer.
Según informó Jefatura de Policía de Montevideo los cinco jóvenes eran aparentemente menores de edad, tratándose de tres varones y dos mujeres.
La rapiña ocurrió sobre la 1 de la madrugada de este viernes cuando el ómnibus con destino a Ciudad Vieja circulaba por Gustavo Gallinal y
Juan Paullier.
Allí subieron los delincuentes y uno de ellos amenazó al chofer, mientras el resto se acercó al guarda y tomó el dinero de la recaudación.
Los jóvenes se bajaron en la parada siguiente y escaparon hacia bulevar Artigas. En el ómnibus había algunos pasajeros, pero no hubo personas lesionadas.
inseguridad
¿Encontraste un error?