Cinco heridos de bala en Montevideo en una noche

cinco personas fueron heridas en la noche del viernes y madrugada del sábado en otros tantos hechos de violencia que involucraron rapiñas. Dos de esos robos fueron en la zona de Manga, barrio "cada vez más intransitable y fuera de control", señalan desde la Policía.

"Hay una determinada hora en la que no se puede andar en moto por Manga", dijo un funcionario policial, quien comentó que en la madrugada del sábado un joven fue asaltado por tres motociclistas que no solo le hurtaron su propia moto, sino que además le efectuaron al menos tres disparos, uno de los cuales dio en su pierna.

El hecho ocurrió en Teniente Galeano y Azotea de Lima. El informante policial señaló que hace varios días se está buscando a una banda de delincuentes que aplica ese modus operandi para asaltar motociclistas.

En la misma zona de Manga sobre las 2:00 de la mañana, vecinos que escucharon una serie de detonaciones trasladaron a un joven de 22 años con heridas en el abdomen y los brazos, hacia la policlínica de Casava-lle, donde fue atendido estabilizado y trasladado a un hospital. Se desconoce quién disparó y cuáles fueron las causas del ataque.

Más temprano, un hombre de 56 años fue ingresado a un centro asistencial, con un balazo en la pierna derecha, luego que dos delincuentes lo abordaran para robarle dinero y un celular. El hecho ocurrió en Camino de los Tangerinos y Belloni, también en Manga.

Tras el robo, el hombre fue a pedir auxilio a una vivienda de la zona, desde donde lo trasladaron hacia un sanatorio.

Dos casos más.

Un hombre de 61 años de edad fue asaltado cuando salía de su trabajo en la esquina de Jaime Roldós y Pons y Berlín. Dos desconocidos lo interceptaron y mediante amenazas con un arma de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias.

El hombre, que ni siquiera se había resistido, recibió un disparo en la pierna derecha, siendo trasladado a un centro asistencial donde fue interrogado por la Policía.

En tanto, el viernes en la noche, un menor de 14 años perdió un ojo a causa de un balazo que le efectuó un delincuente que junto a otros dos, pretendían asaltarlo.

El menor transitaba por Batlle y Ordóñez, a la altura de la calle Aguapey, en la zona del Buceo, cuando tres desconocidos lo interceptaron para robarle.

Los delincuentes efectuaron un disparo de arma de fuego a la altura del rostro, lo que le provocó estallido ocular y la perdida del ojo.

SABER MÁS Pareja herida al resistir robo. Un delincuente hirió a una pareja, cuando intentó robar el comercio propiedad de ambos, ubicado en Aparicio Saravia y Baltimore, en la zona del Barrio Marconi. La pareja se resistió y el asaltante la emprendió a los golpes, hiriendo al hombre en la cabeza y a la mujer le produjo un corte en una mano.

Delincuentes actúan en moto, para asaltar a otros motociclistas en Manga.

Al menos cuatro de los casos ocurrieron durante rapiñas