Cinco encapuchados y con metralleta asaltaron supermercado en el Prado

Los delincuentes estaban fuertemente armados y redujeron al guardia de seguridad y a los empleados que se encontraban en el comercio. Robaron dinero de la caja y también de la farmacia que se encuentra dentro del supermercado. Escaparon antes de que la Policía llegara.

Sobre las 22:30 de la noche de este domingo cinco hombres escapuchados llegaron a un supermercado ubicado en Joaquín Suárez y Caiguá, en el Prado.

Jefatura de Policía de Montevideo informó a El País que los cinco delincuentes estaban fuertemente armados y según relataron los testigos, uno de ellos llevaba una metralleta.

Tras reducir violentamente al guardia de seguridad y a los empleados robaron dinero de las cajas del supermercado, así como también de un farmacia que se encuentra dentro del local.

Ninguna de las personas que se encontraban en el supermercado resultó lesionada. Los rapiñeros lograron escapar en una camioneta gris antes de que la Policía llegara.



Un efectivo hirió a delincuente en Colonia. Foto: M.I.Hiriart.

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