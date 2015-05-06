Cinco detenidos por el asesinato de Pablo Blois

La Policía de Montevideo detuvo ayer a cinco sospechosos —tres mujeres y dos hombres — por el homicidio del publicista Pablo Blois, ocurrido el domingo 26 luego de una trifulca en un estacionamiento de un boliche de Piriápolis.

Blois murió tras recibir una bala disparada por varios sujetos de Casabó y Cerro que habían concurrido al local bailable denominado "Tijuana".

Según fuentes del caso, dentro del boliche se armó una pelea entre parroquianos del lugar y los visitantes montevideanos, quienes se llevaron la peor parte. Estos salieron a la calle, se armaron y regresaron al boliche. Ello generó una balacera en el estacionamiento, que causó la muerte de Blois por una bala perdida.

Personal vinculado al boliche Tijuana negó que la pelea original se hubiera producido en el interior del local. Investigaciones efectuadas por personal de la Dirección de Información Táctica y la Unidad de Análisis de Hechos Complejos de la Jefatura de Montevideo, permitió identificar a los asesinos tras dar con el modelo de auto que usaron para escapar del lugar. Los investigadores cotejaron las filmaciones de los peajes y así obtuvieron los datos del auto.

Caso generó conmoción.

La muerte de Pablo Blois, hijo de un conocido operador inmobiliario de la zona, hoy jubilado, conmocionó a Piriápolis. El jueves 30, unos 200 vecinos marcharon bajo el lema "Justicia por Pablo Blois". Familiares de Blois solicitaron que aquellos testigos de la balacera se presentaran a declarar. Ese mismo día, los profesores del turno nocturno suspendieron clases por miedo de los alumnos.

La noche del asesinato había un centenar de personas en el boliche. Foto: R.Figueredo.

Son de Casabó y del Cerro; hoy declaran ante la Justicia Penal