Cinco delincuentes robaron 450 mil pesos de una estación de servicio

Los hombres, fuertemente armados, ingresaron a la estación de servicio y amenazaron con armas a los pisteros y luego robaron dinero de la estación y de un local de red de cobranzas que allí se encuentra.

La Policía trabaja para aclarar una rapiña ocurrida en una estación de servicio de Paque del Plata.

La estación, que cuenta con un minimercado y un local de red de cobranzas, está ubicada en el kilómetro 48 de la ruta Interbalnearia.

Según informa Jefatura de Policía de Canelones, cinco delincuentes llegaron fuertemente armados redujeron a los pisteros y entraron al minimercado.

Lograron llevarse 450 mil pesos uruguayos y dos mil dólares. Luego escaparon hacia el Este en un auto que el 2 de junio fue denunciado como robado en jurisdicción de la Seccional 15 de Montevideo.

En forma inmediata se monto un operativo con la colaboración de seccionales limítrofes, pero hasta el momento no lograron encontrar a los delincuentes.



Patrullero de la Policía de Canelones. Foto: Archivo El País

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