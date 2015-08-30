Cientos de taxistas en sepelio de conductor

En la medianoche pasada, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) y la Unión de Obreros del Transporte (Unott) retomaron los servicios de transporte colectivo y taxis tras parar tras el asesinato de un taxista en el barrio Peñarol.

Anoche el servicio de ómnibus de Cutcsa y las cooperativas comenzó a normalizarse con la salida de los primeros nocturnos, entre las 21:00 y las 22:00 horas.

Una extensa fila de taxis acompañaó el sepelio de Paulo P., el taxista asesinado mientras esperaba el relevo.

La Policía tiene "pistas firmes" para localizar a los asesinos que podrían ser dos menores de edad. Los testigos indicaron a la Policía que eran dos jóvenes en moto y que salieron a toda velocidad del lugar sin llevarse la recaudación.

El disparo mortal dio en el torax del trabajador.

Mientras tanto, Ary Wiedemann, vocero del Suatt, informó a El País que se resolvió la realización de un paro el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 17:00 horas. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se producirá una asamblea, en la que los taxistas discutirán medidas y próximas movilizaciones a adoptar en reclamo de mejoras de salario y de condiciones de trabajo, entre ellas la seguridad.

El homicidio de Paulo P. fue la segunda muerte en lo que va del año para los trabajadores del volante.

Homicidio en Peñarol