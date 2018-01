Ciberseguridad y programación, la propuesta para terminar la UTU

En Uruguay se forma un ingeniero cada 8.000 habitantes. En Corea del Sur, la meca de la informática, se recibe uno cada 625. Si bien hay muchas explicaciones a esta diferencia, las autoridades de Facultad de Ingeniería han insistido en la baja cantidad de estudiantes que se gradúan de bachilleratos tecnológicos. Por eso la ANEP armó una propuesta.

Aquellos estudiantes de UTU que tengan al menos la mitad del bachillerato aprobado, podrán acceder a una plataforma online para aprender programación y cibeseguridad. Esto les permitirá ganar créditos para graduarse.

La empresa Cisco Networ-king culminará el mes que viene la capacitación a los docentes. El objetivo es que entre marzo y abril comiencen los cursos con los estudiantes, que serán semestrales y semipresenciales.

Según el presidente del Codicen, Wilson Netto, "estas propuestas son elaboradas por las personas con más capacidad y conocimiento en el mundo". "Los centros de formación que UTU llevará adelante los comparten millones de personas, lo que le abre la posibilidad a los jóvenes de interactuar con todos ellos", dijo.

Netto recordó que hay unos 6.000 jóvenes estudiando en orientaciones vinculadas a la tecnología, sin contar el espacio Jóvenes a Programar.

En diálogo con el portal de Presidencia, Netto concluyó: "En algún momento se dijo que la presencia de tecnología de por sí generaría aprendizaje, pero el mundo demostró que no es así. Si no hay una mediación pedagógica, la presencia de la tecnología no permite la mejora de aprendizajes. Cuando el desafío es de carácter pedagógico y se construyen formatos de organización del conocimiento con un uso intensivo de la tecnología, los conocimientos pasan a ser relevantes. Ese desafío el mundo no lo tiene construido, lo hacemos en forma conjunta. Uruguay tiene el privilegio de participar con países como los citados para poder construir algo nuevo".