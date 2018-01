"Los chorros no son giles y se van a otro lado"

Por estas fechas la principal preocupación de los turistas en Punta del Este no es la seguridad, sino el caos en el tránsito. Sobre el fin de 2017 y en estos primeros días de 2018, la movilidad en el balneario viene colapsando un día sí y otro también, en puntos como la rambla de la Mansa o la península. También se generan embotellamientos en los ingresos a las rotondas desde avenidas como Pedragosa Sierra, General Artigas y Roosevelt, y es prácticamente un milagro lograr estacionar sobre la playa los días de Sol.

El 31 de diciembre, por ejemplo, llegar desde el Faro de Punta del Este hasta el hotel Enjoy Conrad demandaba una enorme paciencia: 45 minutos en automóvil. Lo mismo ocurre con el ingreso y egreso por la rambla en horarios pico, donde los autos pueden circular "a paso de hombre" y quedar detenidos un buen rato pese a la existencia de semáforos.

Entrevistado por El País, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que la comuna está haciendo todo lo que está a su alcance para mejorar la fluidez del tránsito, en un verano que varios operadores coinciden es "histórico" en cuanto a la presencia de turistas.

"Respecto a la movilidad, hay un trabajo de prevención muy grande. El tránsito está más lento, pero ordenado. Y nosotros venimos haciendo los controles necesarios. Tenemos mucha gente en la calle con los controles y la canalización. La mayor parte del personal municipal está protegiendo los cruces importantes y los eventos deportivos, musicales y culturales, porque hay 10 u 12 eventos por día que requieren mucho apoyo. Se está haciendo mucha prevención y eso está andando bien", aseguró el jefe comunal.

"Está explotando Punta de Este, pero Piriápolis está lleno también. La expectativa de muchos se está cumpliendo, en estos días se llenó de argentinos y de brasileños", agregó.

Gran Hermano.

Pese a la controversia política por la decisión de la Intendencia de Maldonado de hacer una compra directa de cámaras de seguridad, Antía dijo que los dispositivos están dando sus frutos esta temporada. Las cámaras se ven por muchos lados en Punta del Este. En algunos, como el ingreso a Gorlero a la altura de La Mano, son muy notorias y hasta parecen excesivas.

"En materia de seguridad por suerte no hay muchas malas noticias. En 11 meses se disminuyó un 31% las rapiñas y un 54% los arrebatos en todo el departamento; son datos oficiales de la Jefatura de Policía. Estamos en el 95% de la instalación de las cámaras y eso da mucha prevención, mucha certeza. Y los chorros no son giles. Dicen: Para meterme en líos acá, mejor me voy para otro lado", indicó Antía.

Descontrol.

En otro orden, el jefe comunal dijo que se han intensificado los controles a las fiestas que se hacen por estos días en el principal balneario.

"Hay mucho control, no se pasa nada por inadvertido. Tenemos un equipo de trabajo en el cual cruzamos información con Jefatura, Bomberos, Prefectura, Poder Judicial e Intendencia. Hay una mesa de trabajo permanente integrada por jerarcas de cada una de las instituciones y ahí tomamos las medidas", explicó.

"A fin de año logramos que de 13 fiestas importantes solamente una se haya convocado sin permiso. Las otras 12 hicieron los trámites de seguridad, de Bomberos, de cantidad de invitados. Y toda aquella onda de las casitas de verano que era un escándalo, que no dejaba dormir a los vecinos, no ha ocurrido más. Hemos podido combatirla en función de una normativa que sacamos, yendo contra el padrón y haciendo un control", concluyó Antía.