Chofer de Uber denunció que le rompieron vidrio en parada de taxis

El hecho ocurrió horas después de que un taxista fuera procesado sin prisión por perseguir y encañonar a un conductor que utilizaba la aplicación.

En la noche del miércoles, un chofer que trabaja con la aplicación Uber se dirigía a avenida Italia y avenida Bolivia, según informó Telenoche, para recoger a un pasajero. En esa esquina se encuentra una parada de taxis.

El conductor contó al noticiero que al pasar el último taxi que se encontraba en el lugar, sintió una explosión detrás de su auto. "Me pegué flor de susto y salí disparando", señaló.

El vidrio trasero del vehículo estaba roto, por lo que el conductor realizó la denuncia en la seccional 14ª. Las pericias de la Policía Científica determinaron que la rotura se produjo por el disparo de una pistola o rifle de aire comprimido.

El hecho ocurrió horas después de que un taxista fuera procesado sin prisión, luego de que se comprobara que persiguió y encañonó a un conductor de la empresa Uber en la zona del Parque Rodó.

Como medida sustitutiva, la Justicia determinó el arresto domiciliario nocturno, desde la hora 20:00 a la hora 6:00 del día siguiente, durante un período de 60 días con control por parte de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA).

Uber: todavía no hay acuerdo en cómo regular la aplicación. Foto: F. Ponzetto

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