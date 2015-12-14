Chofer de Uber denuncia presiones de inspectores y agresión de taxistas

Uno de los conductores de Uber que fue multado denuncia haber sido extorsionado por inspectores de tránsito. Incluso dijo que un jerarca de la comuna fue a su casa para "cambiarle la multa". Contó que el sábado varios taximetristas de la patronal lo "patotearon".

Uno de los conductores de Uber que la semana pasada fue multado por la Intendencia de Montevideo (IMM) contó esta mañana cómo fue que lo sancionaron y denunció públicamente haber sido víctima de agresiones por parte de taximetristas de la patronal.

Nelson (no es su nombre real debido a que no quiso revelar su identidad) contó en Inicio de Jornada de radio Carve cómo lo multaron. Los inspectores de la IMM "me hicieron una cama, llegué al destino del pasajero y me esperaban con la multa armada", aseguró.

Dijo que subió un pasajero, que se sentó atrás y "en el viaje no se comunicaba mucho, evadía las conversaciones (...) se pasaba mensajeando".

Señaló que "cuando estábamos llegando" al lugar solicitado "había tres inspectores, tres policías, se baja el pasajero y se pone a conversar con los inspectores", al tiempo que les muestra la aplicación de su teléfono.

"Les dije que no estaba trabajando para Uber, pero el pasajero le mostró la aplicación", y luego le pidieron los documentos.

Nelson denuncia que los inspectores lo extorsionaron: "Decían que me iban mandar preso 24 meses por falso testimonio".

Señala que lo multaron "bajo extorsión y presión de que me iban a mandar preso, y el pasajero me incitaba me provocaba, reclamaba que todavía le estaba cobrando".

El conductor asegura que le "hicieron la multa antes de que llegara" a través de la aplicación, ya que la matrícula que figuraba no era la de él, sino la de otro chofer de Uber.

Nelson además denuncia que una persona se presentó como director de Tránsito de la IMM en la puerta de su casa

El conductor dijo que se trataba de Carlos Moretto (responsable de Transporte Público, según la web de la IMM). Asegura que dijo ser director de Tránsito y el jerarca le habría ofrecido "firmarle atrás" la multa para que pueda levantar la matrícula que le había sido retirada: fue "con un inspector" a "patotearme a mi casa y me cambiaron la multa, sin mi consentimiento y sin decirme".

Luego cuando fue a pagar la multa, el director de Tránsito le dijo que no sabían quién era Carlos Moretto, aunque trabajadores del sector dijeron que sí.

Nelson denunció que además, varios taximetristas de la patronal lo "patotearon" y agredieron.

Contó que todo comenzó cuando conducía por Ciudad Vieja, donde le sacaron una foto: "Uno me presiona, me tira el auto encima. Después en Soriano y Andes me tira el coche arriba otra vez otro taxi de la patronal, ambos íbamos con pasajeros".

"Después levanto otro viaje, cerca de 6 de la mañana (...) y agarro 18 de julio, bajando por Fernández Crespo, otro de la patronal me reconoce y baja el vidrio y empieza insultarme, a agredirme, me quería pegar en el coche con la mano. Me gritaba, me decía 'Ya sabemos quién sos, te vamos a agarrar, te vas a comer una paliza'".



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