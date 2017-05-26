Chediak cree que hay que "reforzar la seguridad" en juzgados

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que le "preocupa" de que se atente contra funcionarios judiciales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak considera que se debe "reforzar la seguridad en los juzgados" para evitar situaciones de violencia.

"Yo creo que hay que reforzar la seguridad en los juzgados. La realidad es que el 222 se ha ido acotando cada vez más. Posibilidades de dar custodia de la Policía se han ido realizando y la Suprema Corte de Justicia no ha podido tener custodias policiales suficientes ni siquiera pagándolas", afirmó en entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante FM. "Tenemos que seguir reforzando soluciones tecnológicas, cámaras, escaners", apuntó.

"Los uruguayos no estamos acostumbrados, fuera de aeropuertos, a medidas de seguridad normales en la mayoría de los juzgados de todo el mundo, donde hay escaners corporales, guardias armados. No tenemos el arco detector de metales en la Suprema Corte de Justicia, ordenamos retirarlo porque nunca se utilizó".

Días atrás fue asesinada Susana Odriozola, funcionaria judicial, hermana de la magistrada, María Noel Odriozola. Si bien el motivo habría sido arrebato la justicia sigue investigando el caso.

Además, el miércoles un desconocido llegó a la oficina del abogado penalista Gustavo Bordes, redujo a su secretaria y gatilló dos veces un arma en la cabeza del profesional. Como no funcionó, le pegó un culatazo y huyó del lugar.

Consultado sobre la posibilidad de atentados contra funcionarios judiciales "no sería impensable". "Me preocupa, no estamos exentos que existan hechos puntuales, de corrupción, de ajustes de cuentas, de amedrentamiento a todos los operadores del sistema judicial porque somos una sociedad pequeña y que tiene los peligros que toda sociedad democrática debe afrontar", planteó.

Y concluyó: "Los uruguayos no debemos volver a cometer lo que los griegos llamaban el pecado de orgullo. No estamos absolutamente vacunados contra una cantidad de situaciones. Hablamos ya de como aumentaron niveles delictivos en Uruguay, no solo en número sino en violencia y complejidad".

JORGE CHEDIAK: PRESIDENTE DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, HOTEL FOTO HIRIART

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