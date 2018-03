Cese de jefe de Policía "es una serruchada de pata"

Fue una "serruchada de pata", un "acto arbitrario y perjudicial para el departamento", dijo el abogado y dirigente del MPP Rubén Perdomo Bica, en referencia a la decisión del Ministerio del Interior de cesar del cargo al actual jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera.

El Intendente Sergio Botana, ediles del Partido Nacional y la mayoría de la población arachana, no comparten la salida de Olivera, quien deberá abandonar su despacho el viernes 16 de marzo. Lo sustituirá Wilfredo Rodríguez, quien hasta ahora era el jefe de Policía de Rivera.

El abogado y dirigente político del MPP explicó que "todos los actos administrativos, aun aquellos referidos a cargos políticos o de particular confianza, deben de ser motivados, y si no hay motivos expresos y no se encuentra ninguna irregularidad en el historial, la destitución es irregular", sostiene el profesional.

"Olivera fue un excelente Jefe de Policía, uno de los mejores que ha pisado la Jefatura de Cerro Largo en los últimos 70 años", aseguró Perdomo, y puso como ejemplo su actitud.

"Fue sencillo y eficiente. No le pasaron por arriba. la ciudadanía lamenta esta destitución", aseveró.

Perdomo Bica apuntó contra el ministro Bonomi, a quien dijo conocer mucho desde los tiempos en que ambos estuvieron presos en la dictadura. "No le vamos a pedir al Ministro del Interior un acto inteligente", dijo. "Está prescindiendo de la uno de los mejores hombres que tiene el cuerpo", agregó.

Tristeza.

José Olivera reclama que se le explique por qué lo cesaron.

"Lo que más molesta es que hay una familia detrás que vive en Melo. Voy a circular por las calles y la gente va a preguntar: ¿Qué hizo El Cacho que lo corrieron?. A mi hijo que es adolescente seguramente la van a preguntar: ¿A tu padre por qué lo corrieron de la Jefatura?, y eso me deja muy triste. Por eso es necesario que se diga por qué se produce el cese. ¿Qué hice mal?", expresó Olivera en una reciente entrevista con Radio Acuarela de Melo.

Debate en la Junta.

La bancada del Partido Nacional propuso votar una resolución de respaldo a la gestión de José Adán Olivera, pero la bancada del Frente Amplio no acompañó el texto tal cual fue redactado. Los ediles blancos establecen en la nota, aprobada por mayoría, que "existe disconformidad con la decisión del Ministerio del Interior respecto a la forma de comunicar el cese, por la falta de fundamentos".

El Frente entendió que la nota de los blancos era un ataque al Ministerio del Interior y al ministro Eduardo Bonomi.