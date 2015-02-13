Cerro Norte en pie de guerra

Hace tres días el ambiente en el Cerro Norte está más espeso que de costumbre. Bandas de narcotraficantes se están disputando terreno de venta, principalmente de pasta base y cocaína.



Las armas que incautó la Policía, tras varios allanamientos ayer, dan cuenta mínima del poder de fuego que estas bandas tienen.

En la tarde del martes 10, un joven de 23 años, residente en el Cerro Norte, fue asesinado de seis balazos. Nadie vio nada, pero todos quienes declararon dijeron que se escucharon mucho más que seis tiros. El incidente, ocurrió a las 15:00 horas, en la esquina de Santa Cruz de las Sierra y Bogotá.



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A última hora de la tarde del miércoles 11, dos individuos en moto, iniciaron un tiroteo, en la esquina de Santín Carlos Rossi y Pedro Castellino.

Allí murió otro joven y un menor de 12 años, que estaba jugando en la puerta de un taller mecánico, ubicado en esa misma esquina, recibió un disparo en la rodilla, debiendo ser intervenido en la policlínica del Cerro.

Con todos estos hechos, el barrio ya estaba conmocionado. Pero dos allanamientos y un nuevo enfrentamiento entre las bandas de narcos, con la Policía, abrieron un nuevo capítulo en esta historia.

Siete personas fueron detenidas. Según el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, solo dos de los detenidos permanecen para ser indagados por la Justicia.

Además, en conferencia de prensa, el propio Layera señaló que las siete personas que fueron detenidas, están vinculadas a una de las dos bandas que se enfrentaban ayer a la mañana, cuando ocurrió el primero de los allanamientos y donde se incautaron la mayoría de las armas.

En el tiroteo, en el que terminó involucrada la Policía, los narcos, usaban armas cortas y largas, metralletas y hasta una subametralladora Uzi de origen israelí.

También, había delincuentes que estaban en las azoteas de los palomares de Cerro Norte, con miras telescópicas y chalecos antibalas. Esto llama poderosamente la atención de los investigadores.

Durante la conferencia de prensa que llevó a cabo el jefe de Policía de Montevideo Mario Layera, junto con el jefe de la Guardia Republicana, Rover Yroa, señalaron que los enfrentamientos se dieron entre estas bandas se vienen llevando a cabo hace al menos “una semana”.

Los enfrentamientos son armados y muy violentos según el propio Layera. “Esto determinó que iniciáramos una serie de acciones en el lugar y un protocolo de actuación junto a la Guardia Republicana, para intervenir, ni bien se produjeran los hechos”, afirmó el jerarca.

De estos allanamientos, se pudieron sacar varios elementos que servirán para otras investigaciones pero, por el momento, no se pueden dar a conocer porque “están en plena investigación”, sostuvo Layera.

“Ya sabemos que los delincuentes que estaban operando en esa zona, se fugaron hacia diferentes direcciones”, afirmó Layera, respecto al operativo que se dio en el momento que se producía el enfrentamiento entre narcos.

El accionar policial, que comenzó en la madrugada y se desarrolló por buena parte de la jornada de ayer, dejó algunas pistas respecto a estos delincuentes fugados, por lo que se realizarán nuevos allanamientos en la presente jornada.

Amenazas.

Desde hace varios días, en la red social Facebook, circula una supuesta amenaza de parte de delincuentes y narcotraficantes, quienes prometen “limpiar a cualquier milico que entre al Cerro Norte”.

Esto, sumado a los dos últimos ataques que se dieron en Colón y Cerro Norte, contra unidades policiales, dio lugar al inicio de una investigación por parte de la división Investigaciones de la Zona 4.

“Hace varios días que esta amenaza está circulando, principalmente entre grupos de policías”, admitió Layera.

“Todo partió de una llamada que se recibió en el 911, donde se alertaba que grupos armados de delincuentes iban a ejecutar policías. Se siguió la cadena y se inició una investigación inmediata que determinó que esta amenaza inició con una hipótesis de enfrentamiento”, agregó el jerarca.

El origen de estas amenazas, se dio por parte de los propios policías, según Layera, quien se mostró preocupado por el poder de fuego que tienen las bandas de narcos en el Cerro Norte, aunque no se circunscriben solamente a esa zona, ya que no se descarta que en barrios como Marconi o Casavalle, haya bandas tan armadas o más que las de este barrio.

Igualmente el jefe policial destacó que la mayor parte del tiempo esas armas las utilizan “contra ellos mismos”, aunque “también pueden ser utilizados contra la población civil en asaltos, copamientos y rapiñas”.

Sobre el origen de las armas, tanto Layera como Yroa afirmaron que son variadas.

“Hay armas que pertenecen al mercado civil y que están a la venta en cualquier armería”, señaló Yroa.

“Las municiones son algunas originales y otras recargadas. También encontramos armas semiautomáticas”, dijo Yroa. Pero el jerarca de la Guardia Republicana admitió que el uso de las armas son sumamente peligrosas por que están modificadas para ampliar su poder de fuego.

“Incluso se encontraron vainas pertenecientes a estas armas, en escenas de crímenes y tiroteos”, señaló.



Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Unicom Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Unicom Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Unicom Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Unicom Arma incautada en operativo en Cerro Norte. Foto: Ministerio de lnterior. Arma incautada en operativo en Cerro Norte. Foto: Ministerio de lnterior. Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Ministerio del Interior. Armas incautadas por la Policía en Cerro Norte. Foto: Ministerio del Interior. Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: Ariel Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: A. Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: A. Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: A. Colmegna Armas incautadas por la Policía en operativo en Cerro Norte. Foto: A. Colmegna

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