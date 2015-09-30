Cayó una banda de rapiñeros que atacaba a estudiantes en Canelones

Son ocho personas en total, cinco mayores y tres menores que asaltaban a estudiantes de cuatro balnearios cuando salían de las instituciones educativas.

Una banda de ocho rapiñeros que asaltaban a estudiantes con armas blancas a la salida de los centros de estudio fue desarticulada por el área de investigaciones de Atlántida en las últimas horas.

Se trata de cinco mayores de edad y tres menores, quienes recibieron diferentes condenas de acuerdo al grado de responsabilidad en los ilícitos cometidos.

Entre los mayores hay dos jóvenes de 19 años, uno de 20 y un hombre de 31, todos ellos procesados con prisión.

Una joven de 19 años fue procesada sin prisión, mientras que fueron trasladadas a dependencias del INAU dos adolescentes de 14 años y un joven de 17.



La banda de asaltantes amenazaba con cuchillos a estudiantes de Salinas, Atlántida, Marindia y Parque del Plata, robándoles celulares, dinero y documentos.

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