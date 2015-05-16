Cayó toda la banda de "Pitufos" del Cerro

Efectivos de la Zona III desbarataron una banda de adolescentes denominados "Los Pitufos" que asolaban Cerro Norte. El líder de la gavilla tiene 14 años. Hoy declara en el Juzgado de Adolescentes por un intento de atraco a un policía de choque el miércoles 13.

El coracero concurrió a una casa en la calle Puerto Rico (Cerro Norte) con la intención de comprarla. Llevaba encima todo el dinero que había ahorrado.

A poca distancia de la vivienda, cuatro adolescentes lo interceptaron. Uno de ellos, el menor de 14 años, extrajo un arma y le apuntó.

El policía le dio un manotazo a la pistola 9 milímetros y el adolescente jaló el gatillo. Sin embargo, la bala impactó en el suelo.

El policía se parapetó detrás de un pequeño muro y extrajo su arma. Luego llamó al 911 pidiendo apoyo.

Como los adolescentes trataron de rodearlo, disparó un tiro hacia abajo hiriendo en un pie al líder de la banda. Los cuatro menores escaparon del lugar.

Un móvil que estaba a poca distancia llegó al lugar. Posteriormente, el coracero efectuó la denuncia en la Seccional 24a (Cerro).

Una hora más tarde, el adolescente herido ingresó en el Centro Coordinador del Cerro. Los agentes que allí se encontraban lo detuvieron. Varios equipos de la Guardia Republicana y efectivos de la Zona III concurrieron al Cerro Norte en busca de los tres cómplices, que se habían escondido en la casa de uno de ellos. Los menores se entregaron. Ayer, declararon ante el juez de Adolescentes Allen Denby y el fiscal Diego Pérez. Fueron reconocidos en 16 rapiñas, según fuentes policiales.

El líder tiene 14 años