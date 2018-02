Se cayó otro techo en un salón de un liceo de Melo

El sindicato de docentes de Secundaria de Cerro Largo había advertido que en esas condiciones no deberían comenzar las clases. Sin embargo, un equipo de arquitectos de Secundaria inspeccionó el edificio y, de acuerdo con el informe que ofreció a los docentes, no habría problemas estructurales serios, pese a los dos derrumbes registrados en dos semanas. Los técnicos garantizaron que no hay riesgos para los estudiantes, por lo que no habría motivos para posponer el comienzo de cursos en la institución.

El hecho generó sorpresa tanto en docentes como en los padres de los alumnos que en algunos casos se niegan a mandar a sus hijos en esas condiciones.

"La verdad es que estoy indignado, totalmente. Mis hijos van a ese liceo, estábamos encantados: una institución nueva, bien administrada, con personal maravilloso, pero realmente ahora esta situación nos sorprende", dijo Renato Gilardi, padre de un alumno.

"Las autoridades no le pueden quitar relevancia a este tema, es muy grave", resumió, y pidió una investigación total. "Queremos que se haga una revisión y que además se pida información a la empresa para conocer qué tipo de material se utilizó para la obra", expresó.