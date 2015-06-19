Castillo: "Aumento del desempleo" reafirma que hay que tener "cautela"

El director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo que“la tendencia de aumento en el desempleo” en Uruguay “es preocupante” y que“hay factores externos que inciden y seguirán afectando este año". Se debe actuar con "cautela" y "tener en cuenta el contexto económico".

Juan Castillo, director Nacional de Trabajo, dijo hoy en Inicio de Jornada de radio Carve que “la tendencia de aumento en el desempleo” en Uruguay “es preocupante”.

Estas declaraciones las realizó luego de que ayer se conocieran los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que la tasa de desocupación en abril alcanzó a 8,1% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este es el mayor registro desde mayo de 2010 (había sido 8,3%).

Según Castillo “hay factores externos que inciden y seguirán afectando este año".

El jerarca señaló que este aumento en el desempleo “reafirma el discurso del gobierno de actuar con cautela y tener en cuenta contexto económico".

Ante los reclamos salariales por parte de los trabajadores, Castillo opinó que “en la situación actual” la prioridad es “mantener los puestos de trabajo” y después “pensar en no perder el poder adquisitivo”.

"Está bien lo que plantea el Pit Cnt de que el salario acompañe PBI, pero no todos los sectores crecen y eso hay que tenerlo en cuenta", aseguró.

Consultado acerca del cierre que ayer anunció la empresa láctea estadounidense Schreiber Food, Castillo dijo que “recién” están “recibiendo el impacto de la noticia”, pero que sin dudas es un “golpe a la industria” y que es preocupante que más de 160 trabajadores pierden su puesto “de un día para el otro”.

"Schreiber nos había comunicado que seguiría trabajando al menos hasta fin de año; pero decidieron irse ya", señaló.

"Como dijo Vázquez, hay que revisar política de inversiones”, aseguró.

La empresa láctea estadounidense Schreiber Food anunció ayer que cierra este mes. Había llegado a Uruguay en enero de 2010, con una inversión que superó los US$ 35 millones anunció ayer al gobierno, productores y trabajadores que deja de operar. Los productores ven un "futuro negro" para el sector.

El anuncio tomó por sorpresa al gobierno y los productores, que estaban en medio de una reunión con el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre intentando buscar una salida para redireccionar la leche que Schreiber Food había anunciado dejarían de captar a partir de hoy y ver qué pasaría con los 170 trabajadores de la empresa. De los 4.500 trabajadores de la industria, más de 500 quedaron sin empleo en los últimos seis meses.

Oposición: denunciaremos el "doble discurso".

El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo minutos después a la misma emisora que si bien "Uruguay está bien en materia de riesgo", hay que "ser cuidadoso" porque "el déficit es alto y hay otros elementos que empiezan a jugar y tenemos riesgos en la región”.

Gandidni opinó que durante el gobierno de Tabaré Vázquez habrá inversiones que fueron anunciadas durante la campaña electoral que van a tener que ser postergadas.

Por ejemplo, señaló que “el anunciado 6% del PBI para la educación va a tener una gradualidad muy lenta en la primera etapa” y que “algunas inversiones se van a ir postergando”.

“No veo cómo se pueden hacer al mismo tiempo” algunas de ellas “con estos nubarrones en el horizonte”.

Para el diputado “la situación actual se veía venir, pero en tiempos de ´vacas gordas´ no se tomaron medidas para prevenir”.

“Tenía que haberse dicho la verdad en la campaña electoral: el gobierno iba a hacer ajustes y poner impuestos", dijo.

"No dejaremos pasar al gobierno que no cumpla lo dicho en campaña. Seremos responsables, denunciando el doble discurso", aseguró.

Sostiene que sería trágico para los uruguayos que el FA no gane en 2014. Foto: Francisco Flores.

TRABAJO