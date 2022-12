Caso Marset: FA evaluará “acciones políticas” ante divulgación de chats entre Ache y Maciel

El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo este lunes que la fuerza política evaluará iniciar “acciones parlamentarias y políticas” luego de que se conocieran chats entre Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, y Carolina Ache, vicecanciller, en los que el jerarca de Interior le advierte sobre la peligrosidad de Sebastián Marset.

Según revelan los chats, divulgados por El Observador y La Diaria, Maciel se comunicó con Ache el 21 de setiembre del 2021 con el objetivo de saber sobre la detención de un narcotraficante en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso. Maciel intentaba saber con qué tipo de documento había ingresado y qué nombre utilizó.

Ache le comentó que consultaría con y le daría una respuesta. Algunos minutos después, la vicecanciller le reenvió información que le llegó desde Dubai con el tipo de documento utilizado.

El 3 de noviembre de 2021, Maciel le vuelve a consultar a Ache por el estado en el que estaba la detención de Marset. El jerarca de Interior necesitaba saber si Marset, a quien catalogó como un narcotraficante “muy peligroso y pesado”, seguía detenido o no. “Si lo liberaron sería terrible”, apuntó. El 5 de noviembre Ache le confirma que aún seguía detenido.

Esta nueva revelación, según dijo este lunes el senador Mario Bergara en conferencia de prensa, surge del pedido que hizo el legislador ante la Justicia por la negativa de Cancillería frente a una solicitud de acceso a la información pública. La causa está en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.

“Esto demuestra, en primer lugar, la falta de vocación de transparencia del gobierno”, comenzó Bergara en conferencia de prensa. “Toda esta información nos la pudieron haber entregado durante la interpelación. Cancillería fue reticente a dar esta información. Tuvimos que ir a la Justicia para que se obligara al ministerio a entregar la información”, prosiguió.

Para Bergara, estos nuevos datos “confirman” que, a diferencia de lo que señaló el canciller Francisco Bustillo, ambos ministerios tenían información sobre Sebastián Marset, por lo menos, desde setiembre.

“Le mintieron al Parlamento. Cuando se dice que no sabían quién era Marset, y había mensajes desde setiembre, dos meses atrás, entre dos autoridades políticas sobre el caso. Con esa apreciación del subsecretario del Interior diciendo que se estaba ante un narcotraficante peligroso y pesado y que sería horrible que fuera liberado”, cuestionó.

Bergara apuntó que no se descarta un nuevo llamado para interpelar a los jerarcas de los ministerios, aunque matizó con que se debe analizar la información que surge.

“Son versiones impresentables. Desde la misión consular se advertía ser cautos en este proceso. Tenemos que seguir analizándolas desde el punto de vista parlamentario. Algo se va a hacer”, continuó.



Para Bergara en este caso “hubo decisiones y responsabilidad políticas”, aunque pudo no haber “errores administrativos”.



“Hay una decisión de hacerlo de esa manera excepcional, porque además no era cuestión de urgencia para el Estado. Es más, el subsecretario del Interior tiene una versión de ser cuidadoso en el tema porque se estaba ante un narcotraficante pesado. Tampoco era la visión de la misión consular en Dubái, que sugería actuar con prudencia y cautela. Hay una decisión política de Cancillería de enviar ese pasaporte”, dijo.



El legislador dijo que su postura es continuar pidiendo la renuncia de Bustillo y Luis Alberto Heber, ministro del Interior, aunque el Frente Amplio analizará estas nuevas informaciones.



“No hemos tomado postura como Frente Amplio, lo vamos a evaluar y confirmar cosas que teníamos con pinzas. Quedó clara la falta de vocación de transparencia del gobierno, tuvimos que recurrir a la Justicia para que aportara información. La evaluaremos y definiremos qué acciones políticas y parlamentarias”, sentenció.



Otras revelaciones

Bergara también enfatizó en que con esta divulgación, y la que se dio el sábado por parte de El Observador, se confirma que la entrega del pasaporte uruguayo fue “absolutamente crucial” para que Marset pudiera ser liberado en Dubai.



El Observador informó el sábado pasado que el departamento consular de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos envió el 31 de octubre de 2021 una carta, redactada en inglés, dirigida al Departamento Judicial de Abu Dhabi, a pedido de su defensa el 20 de octubre de 2021. Allí se indicó que se "procederá a iniciar el trámite de solicitud de pasaporte" de Marset "una vez que salga de prisión".



En la carta oficial uruguaya se aclaró que "la máxima autoridad para aprobar la emisión del mencionado documento de viaje recae en el Ministerio del Interior de Uruguay". Y se indicó que se le proporcionaría a Marset un documento de viaje en caso de que este requiera el "regreso inmediato" a Uruguay.



El Observador informó que esta carta fue utilizada por la defensa de Marset -encabezada por el abogado Alejandro Balbi- para plantear que el narcotraficante, hoy prófugo y buscado por Interpol, no tenía necesidad de usar un pasaporte falso porque podía obtener el uruguayo de forma legal.



“Está claro que no era cierto que el pasaporte uruguayo no tuvo un rol principal en la salida de Marset de la cárcel. La nota que envía Cancillería y la expedición del pasaporte fue fundamental para que Marset salga de la cárcel.



Este lunes, en conferencia, el ministro Heber defendió lo actuado por su ministerio. "No tengo nada que rectificar, mantengo exactamente lo mismo que dije porque dije la verdad: no hubo un tratamiento especial; fueron 295 pasaportes que entraron ese día y salieron todos de la misma forma", enfatizó el secretario de Estado.