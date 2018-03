Caso María: Corte interrogó a testigos sobre un video

En una audiencia realizada ayer en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), surgieron indicios de una eventual vinculación entre el padre de la niña en España, Pablo Santos, y el abogado defensor de la menor en el Juzgado de Familia de 8° Turno, Walter Pritsch.

Desde un primer momento, los abogados de María, la madre de la niña, adujeron que no habían sido debidamente defendidos en primera instancia por Pritsch. Por eso interpusieron un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El 3 de octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia hizo lugar al recurso de revisión presentado por la madre de la niña contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno y contra un fallo del Juzgado Letrado de Familia de 8° Turno que ordenaban la restitución inmediata de la menor a España.

La Corte también analiza documentos presentados por la madre sobre hechos ocurridos en España. Uno de ellos es una denuncia de la progenitora de la niña contra su expareja por abusos sexuales y violencia doméstica.

En la audiencia realizada ayer en la Corte, quedó probado, en base a testimonios de dos testigos, que Pritsch otorgó una entrevista a Canal 5 luego de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones. En la entrevista a Canal 5, Pritsch había señalado que el nivel de violencia que sufrió la niña en su hogar de España era similar a lo que estaban acostumbrados los menores en muchos hogares de Uruguay.

Días más tarde, Pritsch llamó a la periodista de Canal 5, Georgina Mayo y le solicitó una copia de la entrevista.

Mayo le pidió autorización al entonces editor del informativo de Canal 5, Luis Curbelo, para entregar el material al abogado defensor. Curbelo accedió. Posteriormente, el material fue publicado en el Facebook del padre de la niña, Pablo Santos y utilizado en un juzgado de España, según trascendió en la audiencia.

Luego de escuchar a los testigos, Soledad González, integrante del equipo de Cotidiano Mujer, y al periodista Curbelo, la Corte citó para el 19 de este mes a Georgina Mayo y a Pritsch.

La Corte no revisará el contenido del proceso. Esto es, si la niña sufrió algún tipo de violencia o no. La Corporación sí analizará aspectos formales del recurso de revisión y determinará si corresponde o no reiniciar todo el proceso de restitución a España de la menor.

Al finalizar la audiencia, los abogados de la madre de la niña, Soledad Cal y Carlos Beceiro, dijeron en rueda de prensa que, con los testimonios de los testigos, surgió un indicio relevante sobre la existencia de un "acuerdo" o "confabulación" de la defensa del padre con el entonces abogado defensor de la niña.

El video.

La audiencia en la Corte comenzó a las 9:55 horas de ayer. La presidenta de la Corporación, Elena Martínez, estuvo acompañada por los ministros Jorge Chediak, Felipe Hounie, Bernadette Minvielle y Eduardo Turell.

Al ser interrogada en calidad de testigo, González, integrante de Cotidiano Mujer, relató que le llamó la atención que un video en bruto haya salido de un canal y terminado en la página de Facebook de Pablo Santos. "Esa nota no fue publicada. ¿Cómo se enteró el acusado de esa nota de Canal 5?", se preguntó.

Consultada por la presidenta de la Suprema Corte, González dijo que investigó el origen y el destino del video con la entrevista de Pritsch por su propia iniciativa. "Me pareció absolutamente raro que tuviera ese material", dijo.

Al ser llamado a declarar como testigo, Curbelo ratificó que trasmitió a González que Pritsch había pedido la grabación de esa entrevista.

"La entrevista a Pritsch fue realizada después del fallo del Tribunal de Apelaciones" que ordenaba la restitución de la niña a España, expresó el periodista.