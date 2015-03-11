Caso Lola: cambio de fiscal abre nueva etapa en la investigación

La fiscal Gabriela Sierra, encargada de la investigación de la muerte de Lola Chomnalez, fue trasladada al Juzgado de Minas. El padre de la joven asesinada, Diego Chomnalez, dijo a El País que, a pesar de los cambios, aún confían en la Justicia uruguaya y que siguen en busca de la verdad.

Según fuentes de la Fiscalía de Corte, el traslado de Sierra se debe a "razones de servicio". Dijeron que el cambio representa un "acercamiento a Montevideo" para la fiscal, lo que significaría algo positivo ya que la acerca a la Fiscalía Nacional.

Rodrigo Morosoli, actual fiscal en Tacuarembó que sustituirá a Sierra, dijo a El País que se encuentra a la espera de la resolución final sobre el traslado. Ultima detalles para su mudanza a Rocha, por lo que estima que esta se llevará a cabo sobre Semana Santa.

Hasta ayer, la fiscal Sierra se mantenía en actividad en el Juzgado de Rocha. Su traslado coincide con movimiento en las fiscalías de todo el país por el surgimiento de vacantes.

Investigación.

Sierra investigaba junto con la jueza Silvia Urioste el crimen de la joven argentina Lola Chomnalez ocurrido el 28 de diciembre pasado en Valizas, Rocha. Sierra era considerada por los abogados penalistas rochenses como una fiscal muy profesional, técnica y meticulosa.

Por el Juzgado de Rocha pasaron durante estos meses una veintena de personas sin que se obtuvieran pruebas que identifiquen al autor del asesinato mientras, además, se recababan pruebas y se descartaron otras tantas.

Todos estos pasos quedaron registrados en el expediente que, al día de hoy, ya cuenta con varios cientos de páginas.

El nuevo fiscal deberá estudiarlo de cero, ponerse al día y luego reanudar las investigaciones para resolver el asesinato de la joven argentina, que mantuvo en vilo a ambos países.

El traslado de Sierra se suma a los cambios que se dieron en las primeras semanas de investigación, cuando el Ministerio del Interior envió un equipo especial de investigadores que decidió seguir otra línea de investigación a la que había iniciado el personal policial de Rocha.

El caso, además, había cambiado también de juez. La magistrada suplente Marcela López fue sustituida por Silvia Urioste, tras la Feria Judicial Mayor.

"Nosotros seguimos en la búsqueda de justicia", dijo en Buenos Aires a El País Diego Chomnalez, padre de Lola, pero no quiso opinar sobre el cambio de fiscal del caso.

Jorge Barrera, abogado de la familia Chomnalez, indicó que el cambio de fiscal en la causa no enlentecerá la investigación del homicidio. Barrera aseguró a El País que "las respuestas contundentes que espera y tiene derecho la familia no dependen de personas en particular, sino de la institución Justicia y Ministerio Público, por lo que los traslados son situaciones naturales que se dan en la Justicia y en la Fiscalía y no pueden afectar el desarrollo del proceso y la búsqueda de la verdad así como encontrar las respuestas definitivas sobre el caso Lola".

La fiscal Sierra "ha tenido un excelente desempeño, ha trabajado con responsabilidad y firmeza y tenemos conocimiento de que asume un fiscal que es un letrado de sólida formación académica que incluso tiene mérito para ser fiscal nacional", agregó Barrera.

Al ser consultado sobre si el cambio de fiscal enlentecerá la investigación, el abogado de la familia Chomnalez dijo que "en cualquier expediente que participa más de una persona cada una le puede poner su sello personal, pero las respuestas no pueden depender exclusivamente de quién esté al frente de la investigación y de la sede judicial".

Agregó que tiene "conocimiento de que las investigaciones continúan, que el expediente no se ha paralizado, por lo que hasta que se efectivice el cambio de la doctora Sierra estamos seguros de que se va a seguir trabajando sin pausa".

Las pericias forenses indicaron que Lola falleció asfixiada con arena. En el cuello tenía un corte superficial realizado por un cuchillo de casero. Los investigadores constataron que la persona o las personas que le dieron muerte no tenían mucha fuerza ni experiencia con cuchillos y que, por eso, solo dañaron la piel de la joven. El caso tiene una gran repercusión tanto en Uruguay como en Argentina. (Producción: Victoria Molnar, desde Buenos Aires).

Los padres de Lola llegando al Juzgado Penal de Rocha. Foto: R. Figueredo

El padre de la joven argentina dijo que se siente confiado en la JusticiaGABRIELA CORTIZAS