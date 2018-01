Caso Balcedo: políticos alertan por fallas en control antilavado

Una lujosa mansión en Playa Verde, 14 autos de alta gama y US$ 417.735 en efectivo daban cuenta de la ostentosa vida que llevaba el sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Por ocho años, el gremialista pasó inadvertido en Uruguay, por lo que los políticos entienden que fallaron los controles antilavado.

A 2,7 kilómetros de la chacra "El Gran Chaparral", se identificó ayer una nueva propiedad ("Sounión") de Balcedo, situada frente al mar. La mansión tiene 2.172 metros cuadrados y posee un mirador con ascensor, de acuerdo con lo que informa La Nación.

"Sindicalista delincuente argentino. Todos los días nuevas riquezas. No entiendo, en seis años Banco Central y otros muchos organismos no descubrieron nada. ¿Las leyes para quién son?", preguntó en su cuenta de Twitter el dirigente frenteamplista Esteban Valenti.

Como si fuera poco, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) argentino y director del diario Hoy de La Plata alquilaba a US$ 60.000 por mes el avión Gulfstream G-IV.

El dato no es menor para la oposición que critica la deficiencia de los controles en los vuelos privados.

"Evidentemente que alguna falla hay porque si no las cosas que pasaron no podrían pasar. Era algo muy ostentoso y muy a la vista de todos. Este es otro caso, porque ya hay varios, de vuelos de Argentina a Uruguay que llaman la atención. Ya pasó con (Leonardo) Fariña en Melilla", señaló a El País el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). En ese marco, opinó que es "preocupante" que un sindicalista pueda acceder a este tipo de aviones y "gastar a manos llenas". "Parecería ser que algo está mal; aparte no es el primer caso", agregó.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi (Partido Nacional) opinó que "en Uruguay hay más corrupción de lo que la gente piensa" y el país termina siendo "una plaza de lavado del kirchnerismo".

Bianchi dijo a El País que los escribanos —y ahora abogados y contadores— tienen obligación de realizar reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. El 20 de diciembre de 2017 se aprobó una nueva ley de control de lavado de activos, que legisló sobre el delito precedente.

"Claramente esta persona no puede haber pasado desapercibida. La ley anterior establecía obligaciones financieras para controlar el ingreso del dinero y la verificación de su origen", subrayó Bianchi. Asimismo dijo tener en su poder una respuesta a un pedido de informes a la Dirección de Aduanas y a la de Aviación Civil, la cual da cuenta de las fallas en controles a aviones privados.

Según señaló, los organismos públicos reconocieron que no tienen los elementos técnicos para realizar los controles de vuelos. Como ejemplo, señaló que uno de los hangares del Aeropuerto de Melilla "está permanentemente abierto". Para Bianchi, no hay dudas de que el dinero que tenía Balcedo en su mansión de Playa Verde pudo ingresar por vuelos privados.

Investigación.

El secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El País que aún no se tiene suficiente información sobre el caso de Balcedo "para evaluar si hubo o no incumplimientos" de los sujetos obligados a realizar reportes sospechosos.

"Tenemos sujetos obligados que interactuaron con Balcedo y que puede ser alguna inmobiliaria, algún escribano o una institución financiera que debería haber reportado si hubo algo inusual", señaló Espinosa. En ese marco, indicó que no se debe olvidar que el sindicalista es también dueño de un diario por lo que pudo haber justificado fondos lícitos para realizar las compras de autos. Espinosa dijo a Telenoche que Balcedo está en el radar de las autoridades uruguayas desde 2015.

Espinosa adelantó que con la investigación en curso se determinará si hubo lavado de activos. Para eso, la Fiscalía de Maldonado creó un equipo multidisciplinario para indagar el delito. "Se averiguarán todos los bienes que tiene Balcedo, incluso los fondos en bancos y cofres", afirmó. Además se lo investiga por la tenencia ilegal de varias armas.