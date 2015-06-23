Casi la mitad de los comerciantes dice estar "inseguro" en su trabajo

Un 47,3% de los comerciantes se sienten "muy inseguros" o "algo inseguros", contra un 52,6% que se sienten "muy seguros" o "algo seguros". De acuerdo al tipo de establecimiento, quienes tienen un mayor contacto directo con el público, son los que perciben mayor inseguridad.

El 47,3% de los comerciantes uruguayos se sienten "muy inseguros" o "algo inseguros". El porcentaje representa una leve mejora respecto a los valores de 2013, cuando fue de un 50%.

Por otro lado, un 52,6% de los comerciantes se sienten "muy seguros" o "algo seguros", (en 2013 era el 50%), según la encuesta sobre victimización 2014-2015 de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay.

"Si se analiza por tipo de establecimiento, aquellos rubros que dada su actividad económica tienen un mayor contacto directo con el público, son los que se sienten más inseguros", establece el estudio.

Víctimas de delitos

La mayoría de los empresarios (65%) respondieron haber sido víctima de algún delito desde que iniciaron su actividad comercial y entienden que no existe un patrón respecto a los días en los que ocurren los mismos.

Solo un 8,1% especificó que los delitos ocurren con más frecuencia durante las fechas de pago (es decir los primeros días del mes), pero para la gran mayoría de los empresarios, pueden ocurrir en cualquier día del mes.

Es diferente la percepción que se tiene respecto al horario que los delincuentes eligen para atacar. El 43,2% de los encuestados destacó el horario 24:00-6:00 horas como el más peligroso.

"Es importante tener en cuenta este elemento al momento de definir las medidas de seguridad más efectivas con el objetivo de prevenir los hechos delictivos en los locales comerciales", puntualiza el trabajo de la Cámara.

Otro punto relevante del estudio es que del total de empresas consultadas, el 59,5% sufrió un delito durante el 2014, mientras que en la edición anterior el resultado fue del 30%.

Y del total de empresas que sí fueron víctimas de un delito el año pasado, el 63,6% también declaró haber sido víctima el año anterior, "fenómeno que demuestra una importante ocurrencia del fenómeno re victimización", agrega la encuesta.

Y del total de empresas que no fueron víctimas de un delito en el 2014, el 66,7% de ellas tampoco fueron victimizadas en el 2013.

Denuncias

Un aspecto que se repite de la encuesta del 2013 es que la mayoría de los empresarios afirman haber realizado siempre la denuncia (73%). En el trabajo realizado en el 2011 solo un 57% manifestó haber presentado lo ocurrido ante la Policía, por lo que hay una mejora en este aspecto.

Pero entre aquellos que no presentaron denuncia (27%), la mayoría de ellos (un 60%) afirma no haberlo hecho porque "no le encuentra utilidad".

Edades de los delincuentes

Si sabían las edades de los delincuentes que los atracaron fue una respuesta contestada únicamente por aquellas empresas que declararon haber sufrido un delito desde el inicio de su actividad.

Con esa salvedad, un 67,6% respondió que eran mayores de 18 años, un 21,6% que eran menores y un 10,8% no recordó la edad.

Pérdidas de comercios

Por último, la encuesta revela que el monto total del valor estimado de los delitos sufridos por las empresas a lo largo de 2014 fue de US$ 246.027. El monto promedio del delito sufrido por cada empresa fue de US$ 931 y el monto del delito de más alto valor que sufrió una empresa fue de US$ 67.541.

Estaciones de servicios.

ENCUESTA DE LA CÁMARA DE COMERCIOS Y SERVICIOS