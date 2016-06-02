Casi el 60% de los montevideanos culpa a los vecinos por la basura

Una encuesta de Equipos revela que solamente el 26% responsabiliza a la comuna por el problema de la basura.

Una encuesta de Equipos realizada entre fines de abril y principios de mayo muestra que 57% de los habitantes de Montevideo, responsabilizan a los vecinos por la basura de la ciudad.

Además, 26% de las personas encuestadas dice que la culpa del problema de la basura es de la Intendencia de Montevideo, 7% de los hurgadores, 2% de perros y otros animales que desparraman basura por la calle, 1% clasificadores o carritos, otro 6% a "otros motivos" y el 1% no sabe o no contesta.

Respecto a las calles, 50% de los encuestados considera que su cuadra está limpia o muy limpia, 26% opina que no está ni limpia ni sucia, y 24% dice "sucia o muy sucia".

Según la encuesta, 61% opina que la basura es el principal problema que tiene Montevideo. Las autoridades de la Intendencia de Montevideo, que recibieron los resultados arrojados por la encuesta de Equipos dijeron al semanario Búsqueda que "los ciudadanos no asumen la responsabilidad que tienen".

El próximo domingo, la comuna llevará a cabo un operativo especial de limpieza y recolección de residuos domiciliarios de gran tamaño, como pueden ser muebles o electrodomésticos que, aunque se recomienda no depositarlos en contenedores, son colocados allí de todos modos.

En el operativo serán utilizados 20 camiones. Los interesados deberán llamar a la Intendencia de Montevideo antes del viernes, al teléfono 1950 3000 opción 3, en el horario de 8 a 18 horas, para solicitar que los vehículos concurran a sus hogares.

Punta Gorda miércoles de mañana. Foto: Ariel Colmegna

