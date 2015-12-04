Carrera de San Felipe en riesgo, dice Adeom

Adeom decidió prolongar el paro iniciado a las 10:30 de ayer (para reunirse en asamblea) hasta los primeros turnos de la jornada de hoy. También resolvió la realización de una nueva paralización de 24 horas —cuya fecha establecerá el Ejecutivo sindical— y la ocupación de lugares de trabajo a partir de la semana próxima, de acuerdo a un cronograma también a definir.

En un comunicado emitido luego de la asamblea y firmado por el presidente y el secretario general del sindicato, Camilo Clavijo y Facundo Cladera, respectivamente, se advirtió además que "la actividad de la carrera San Felipe y Santiago está en riesgo de realizarse, ya que no se cuenta con los implementos de seguridad necesarios y no pondremos en riesgo la vida de ningún trabajador y trabajadora".

La asamblea de ayer fue denominada Oscar "Coco" Martínez, en homenaje al funcionario municipal fallecido en funciones el sábado pasado en el Cementerio Central, cuando la tapa de un sepulcro le cayó encima.

Durante la reunión de los municipales, realizada en la mañana y en la tarde en el Club Atenas, fue muy notorio el malestar que existe en el sindicato con el director de Limpieza de la Intendencia, Néstor Campal, quien ha dicho que parte de los problemas que ocurren con la recolección de residuos se deben a medidas adoptadas por los trabajadores.

"Rechazamos las declaraciones del director de la División Limpieza por ser infundadas y provocadoras hacia nuestra organización; le solicitamos a los miembros de la bipartita general le recomienden a esta persona que no realice declaraciones públicas de este tipo, que no hacen más que enrarecer el relacionamiento entre ambas partes", señalaron los trabajadores.

Los funcionarios también denunciaron la contratación de empresas tercerizadas para la limpieza en el entorno de los contenedores y aseguraron que los problemas con la basura se deben a la "inoperancia" de los directores de varias reparticiones municipales.

