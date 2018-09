Senador habló sobre homosexualidad y causó polémica: asegura que fue malinterpretado

El senador del Partido Nacional José Carlos Cardoso dijo en una entrevista que la homosexualidad era un "problema" que se podía "corregir".

Entrevistado en el programa Tiempo de Noticias de Rocha, el legislador dijo que a una persona homosexual hay que "comprenderla": "Yo trataría de resolverlo de la mejor manera. No persiguiéndolo, no hostigándolo".



Diego Landache, el periodista que lo entrevistaba, le consultó respecto al término utilizado por el senador de "resolver": "¿Se trata efectivamente de un problema que un hijo venga y le diga que es homosexual?", le preguntó.

Y Cardoso respondió: "Es un problema porque tiene una relación con alguien del mismo sexo. Eso obviamente que es un problema. Que se puede corregir, se puede corregir; que uno no puede hostigarlo, y no, los padres no podemos hostigar a nuestros hijos. En todo caso hay que conversar con ellos. Hay que entenderlos. Ese es nuestro objetivo, no es perseguirlos ni aislarlos".

Hoy jueves el senador utilizó sus redes sociales para tratar de aclarar que en realidad sus palabras habían sido malinterpretadas: "Ante malas interpretaciones sobre mis dichos cabe decir que respeto y defiendo todas las libertades individuales y he votado en consecuencia. Por problema refiero a la discriminación que sufren quienes asumen libremente su identidad. Quien lo vive en su carne sabe que es así".

Y agregó que "tanto votamos a favor del matrimonio igualitario que fuimos mas allá: propusimos hace mucho que parejas homosexuales puedan adoptar".

Según datos publicados por el Poder Legislativo, la votación definitiva en Diputados sobre el matrimonio igualitario fue el 10 de abril de 2013 y ese día Cardoso -que en ese momento era diputado- estaba en el Senado supliendo a Luis Alberto Heber, por lo que no votó. En su lugar estaba Alejo Umpiérrez, quien votó a favor del proyecto de ley.



Cuando sí estuvo Cardoso fue en la primera votación, realizada el 12 de diciembre de 2012 en Diputados. En ese entonces asistió y votó a favor, solamente objetando el artículo 14.



En su argumentación, ese día dijo que "en aras de verdades inmutables, la humanidad ha cometido injusticias. La discriminación por cuestiones de raza, la de las mujeres, las del propio niño al que no se lo reconocía como sujeto de derecho, son pruebas de eso. Así sucede hoy día con el concepto de familia. Pretender mantener el concepto tradicional, tal como lo hace la legislación en el Uruguay, así como en gran parte del mundo occidental, atándose durante muchísimo tiempo a un modelo de familia, según el cual la familia se refería universalmente a un matrimonio heterosexual monogámico con hijas y con hijos, es desconocer los cambios operados en la realidad. Por tanto, el debate de hoy trata sobre las dos variables que el legislador debe mantener en equilibrio a la hora de formular las normas: una de carácter filosófico y otra vinculada con la necesidad de incorporar

la evolución social".