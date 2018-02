Caram y Antía mantendrán a familiares en cargos; Andrés Lima cesa a su pareja en Salto

El intendente de Artigas, Pablo Caram, aseguró que no obedecerá el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y mantendrá a sus familiares en la Intendencia, informó Subrayado.



En la misma línea que Caram se pronunció el jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía, quien dijo a la prensa que solo contrató a su yerno en la Intendencia y que es un cargo de confianza que no piensa cambiar.



Mientras que el intendente de Salto, Andrés Lima, anunció el cese de su actual pareja como sub Directora del Departamento de Desarrollo Humano y Social de la comuna, según informó El Observador y confirmó El País.



La decisión de Lima se concretará en los próximos días y fue confirmada a El País por el Secretario General de la Intendencia, Fabián Bochia. Otras fuentes municipales consultadas afirmaron que “no será la única” ya que hay otras situaciones que “están a estudio”.



La Jutep anunció que investigará a los jerarcas estatales que contraten familiares y exhortó a “corregir de inmediato estas situaciones” mediante un comunicado emitido ayer miércoles.

Artigas.

Caram fue cuestionado cuando se supo que tiene varios familiares trabajando con él si bien el intendente argumentó que "son cargos de confianza" y que "cualquier gobierno los pone".



Entre los familiares que trabajan en la comuna artiguense figuran Karolina Gómez, pareja de Caram y directora de Cultura de la comuna, Rodolfo y Manuel Caram, director y asesor de Desarrollo respectivamente, ambos primos del intendente. También su sobrina Valentina Dos Santos Caram, directora general de la Intendencia.



Caram le aseguró a Subrayado, tras el comunicado de la Jutep, que no revisará nada y mantendrá a sus familiares en los cargos para los que fueron contratados. También espera el llamado del Directorio del Partido Nacional para explicar su posición.





Bancada de intendentes blancos.

En la tarde de este jueves se reunió la Bancada de intendentes del Partido Nacional tras manifestar su molestia con el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de reinstalar la bonificación del 18% en la contribución inmobiliaria rural a los productores de 1.000 o menos hectáreas que no paguen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).



Los intendentes catalogaron la respuesta del gobierno a los productores rurales como una decisión "unilateral" y "sin previa consulta" con el Congreso.



Tras la reunión de hoy destacaron tres puntos: su política de racionalización y eficiencia en el manejo de los recursos que generó que ahora "cuenten con menos funcionarios que cuando asumieron en 2015"; la inversión en camineria rural y la inversión social.



Con información de Luis Pérez, corresponsal de El País en Salto