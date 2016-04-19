Capturaron a ladrones que tenían en vilo a comerciantes de Salinas

Dos adolescentes de 17 y 18 años fueron los responsables de varios robos.

Dos jóvenes de 17 y 18 años fueron procesados con prisión por reiterados delitos de rapiña en la zona de Salinas; los mismos que tuvieron en vilo a los vecinos del balneario por más de dos semanas.

Según indicaron a El País desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Canelones, los jóvenes delincuentes están vinculados a, por lo menos, seis robos en la zona. Entre ellos, se encuentran un supermercado y una farmacia.

Al ladrón de 18 años se le imputó "seis delitos de rapiñas especialmente agravadas en reiteración real, una de ellas en concurrencia fuera de la reiteración con delito de lesiones personales en calidad de autor", informó Jefatura de Canelones.

En tanto, al menor de 17 años le tipificaron dos delitos de rapiñas, a la vez que fue internado en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Los casos.

Un comerciante de Salinas fue el encargado de facilitar la investigación policial sobre los delincuentes que rondaban en la zona desde hace dos semanas.

El hombre de 47 años de edad, fue víctima de uno de los robos. Los delincuentes entraron por la parte trasera del negocio con armas de fuego, lo amenazaron y le llevaron de la caja registradora la suma de $ 7.000. Luego se dieron a la fuga en una motocicleta. El comerciante que tiene cámaras de seguridad en su negocio le proporcionó el material fílmico a la seccional policial de la zona, quienes hicieron las derivaciones correspondientes a personal de Investigaciones de Canelones.

A partir de ese momento, la policía de Salinas pudo identificar por completo a los sospechosos de los robos que se estaban sucediendo en la zona, determinando, en primera instancia, la detención del menor de edad. Horas más tarde fue atrapado el delincuente de 18 años.

El caso que aún queda sin resolver, es el robo a la escuela N° 295 de Salinas Norte, donde en menos de 10 días el centro educativo padeció varios robos: desaparecieron 70 litros de leche cruda en una madrugada, se robaron tejidos, un DVD , varias computadoras, útiles escolares. También se registraron hechos vandálicos, con rupturas de vidrios.

Algún resultado

"Les tenemos que agradecer a todos los medios de comunicación por la mano que nos han dado, gracias a ustedes nos pudimos hacer escuchar y por lo menos tenemos más presencia policial", dijo a EL País Sergio Ribeiro, integrante de la Comisión de Seguridad de Salinas.

Por intermedio de la Comisión, los vecinos de la zona se han movilizado en los últimos días exigiendo que el Ministerio del Interior patrullara más la zona. En este sentido, se han visto algunos resultados.

Ribeiro también informó a El País que "desde hace menos de una semana se notó presencia de la Guardia Republicana que han parado a muchos individuos en moto, inspeccionaron vehículo y llegaron a decomisar en algunos casos".

Todo esto "ayuda a que por lo menos los delincuentes piensen dos veces lo que van a hacer antes de venir a robar, si ven presencia policial en la zona para un poco la cosa", señaló Ribeiro.

Así mismo, los vecinos aseguran que hay que seguir adelante con el registro de personas sospechosas, "porque si se afloja los ladrones vuelven".

Los vecinos aseguran que hay que proseguir con el registro de personas sospechosas. Foto: Archivo.

HAY MÁS PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA