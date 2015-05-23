Capturan sospechoso de crimen en el 494

El asesinato de Nilson Vicente Varaiti Cora ocurrió en setiembre del año pasado. El detenido por este caso tiene tres antecedentes penales y será llevado a declarar en las próximas horas.

Se subió al ómnibus 494 de la línea 494 de Coetc. Pagó el boleto. Empujó a varios pasajeros hasta ver al ex preso Nilson Vicente Varaiti Cora. El sujeto extrajo una pistola 9 milímetros.

Varaiti Cora también lo vio venir. Intentó escudarse con una pasajera que iba a su lado, una docente de Secundaria de 22 años.

El individuo armado era un experto tirador. Le pegó tres tiros a Varaiti Cora. Cuando el ex recluso cayó al piso del ómnibus, el agresor lo ejecutó de otros tres tiros en la espalda. Durante la balacera, uno de los disparos impactó en la pierna de la profesora que había sido usada como escudo humano por el ex preso.

En un principio, la Policía calificó el homicidio del ex recluso como un ajuste de cuentas. Manejó dos hipótesis: diferencias por tráfico de drogas o una venganza por un hecho ocurrido dentro de la cárcel. Pasaron los meses y la Policía no lograba avanzar en el caso.

A las 22:45 horas de ayer, un efectivo del Área de Investigaciones de la Zona I viajaba como pasajero en un ómnibus. Al llegar a la esquina de Arenal Grande y Cerro Largo, reconoció el individuo buscado por el crimen de Varaiti Cora, quien caminaba por la calle.

El policía descendió del ómnibus. Pidió apoyo y siguió al sospechoso de haber matado al ex preso encima del 494. Cuando arribaron otros policías, el sospechoso fue capturado. En su poder tenía 41 gramos de cocaína y dinero.

El acusado del asesinato de Varaiti Cora tiene 35 años. Posee antecedentes penales por “dos delitos de rapiña especialmente agravada en reiteración real”, un “delito de violencia doméstica” y un “delito continuado de suministro de estupefacientes”.

Varaiti Cora, quien vivía en el Cerro, salió el 9 de junio de 2014 del Comcar, donde purgaba una pena por hurto.

En la cárcel ganó fama de cuchillero y recluso de mala conducta. Generalmente andaba con un “corte” (cuchillo carcelario) encima. Se lo describe como un preso “pesado” que tenía varios enemigos en el Comcar.



Nilson Varaiti Cora intentó usar a una pasajera como "escudo humano". Foto: F. Flores

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