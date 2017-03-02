Capturan a delincuente tras tiroteo con policías
Un hombre de 31 años que estaba requerido por la Justicia desde el pasado 14 de febrero como sospechoso de un homicidio, fue detenido tras enfrentarse a tiros con la Policía.
El hecho ocurrió cuando los efectivos se disponían a detener a dos personas que se trasladaban en una moto para realizarles un registro. Uno de los ocupantes se bajó del birrodado y comenzó a disparar a los efectivos policiales.
En el intercambio de disparos resultó herido de dos impactos de bala en el tórax Robert Steven Mansilla Núñez, quien posee antecedente por homicidio y era requerido por la Justicia.
Mansilla fue trasladado al Centro Coordinador del Cerro donde permanece internado —con custodia policial— a consecuencia de las heridas recibidas.
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