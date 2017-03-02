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El País Información

Capturan a delincuente tras tiroteo con policías

02/03/2017, 06:00
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Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

Un hombre de 31 años que estaba requerido por la Justicia desde el pasado 14 de febrero como sospechoso de un homicidio, fue detenido tras enfrentarse a tiros con la Policía.

El hecho ocurrió cuando los efectivos se disponían a detener a dos personas que se trasladaban en una moto para realizarles un registro. Uno de los ocupantes se bajó del birrodado y comenzó a disparar a los efectivos policiales.

En el intercambio de disparos resultó herido de dos impactos de bala en el tórax Robert Steven Mansilla Núñez, quien posee antecedente por homicidio y era requerido por la Justicia.

Mansilla fue trasladado al Centro Coordinador del Cerro donde permanece internado —con custodia policial— a consecuencia de las heridas recibidas.

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Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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