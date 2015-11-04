Canelones contra Uber: advierten "multas" y "retiro de matrículas"

La Intendencia de Canelones también expresó su preocupación ante la llegada de la aplicación de choferes Uber a Uruguay y advirtió a quienes se asocien a la misma podrían ser multados e incluso se les podría quitar la matrícula del vehículo.



La Intendencia de Canelones emitió un comunicado en el que expresa

su "preocupación por el cuidado de los servicios públicos de transporte y el mantenimiento de las fuentes de trabajo de taxis, remises, buses, etc. ante la llegada de la plataforma tecnológica Uber".

En el comunicado, la comuna canaria advierte a los "aspirantes a socios conductores" de Uber que el servicio de transporte de personas y sus respectivas tarifas, en Uruguay, está 100% regulado y por lo tanto se verán expuestos a la fiscalizaciones correspondientes. Se aplicarán no solo las multas por la violación de la normativa sino también el retiro de las chapas matrículas de los vehículos".

Marcelo Metediera, Director General de Tránsito y Transporte dijo que con total derecho los vecinos pueden aspirar a tener una mejora salarial u otra fuente de ingresos pero que “este no es el mecanismo y que al incorporarse a esta plataforma están arriesgando su capital en algo fuera de las normativas”.

Metediera calificó como “preocupantes”, de acuerdo a la información que ha recibido, las cifras de aspirantes a socios conductores de dicha plataforma de algunas zonas de nuestro departamento.

“Insisto con la total legitimidad que tienen las personas de pretender avanzar en sus aspiraciones personales de trabajo pero nos preocupa advertirles que al ingresar en esta modalidad serán ellos los afectados ya que nosotros no iremos a multar ninguna plataforma tecnológica, porque para nosotros no es más que una aplicación”, sostuvo el jerarca.

Además, también señaló que la aparición de transporte fuera de la normativa no es novedad en el departamento de Canelones, con los denominados “taxis truchos” o el transporte de personas en camionetas de particulares, lo que informó “ya hoy se fiscaliza y se sanciona con multas y llegando hasta el retiro de las chapas matrículas de los vehículos”.

Finalmente, Metediera expresó la preocupación respecto a cómo esta plataforma pueda afectar las fuentes laborales establecidas dentro de la normativa. “Nos preocupa que sea una forma de desregular el sistema; una forma de romper algo que Uruguay tiene bien organizado pero que fundamentalmente pone en riesgo los puestos de trabajo de los trabajadores en la medida que las distintas empresas vean afectados los equilibrios que tienen y que en el caso del transporte son bastante complicados”, dijo. “Hay que cuidar el trabajo de los uruguayos”, concluyó.

Más preocupaciones.

La Intendencia de Montevideo expresó desde el primer momento su preocupación por Uber y el intendente Daniel Martínez dijo que un grupo de abogados está analizando el tema y evaluando una posible demanda. El gremio del taxi es otro sector que está preocupado, y ahora se suma la central sindical.

El Pit-Cnt anunció que se reunirá la semana que viene con la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) para analizar la llegada de Uber a Uruguay. El dirigente Fernando Pereira expresó preocupación por los derechos laborales de los trabajadores.



Uber está cada vez más cerca de Uruguay. Foto: Archivo El País

comuna canaria preocupada