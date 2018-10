Los cancilleres del Mercosur se reunieron en Montevideo para impulsar tratado con la UE

Los cancilleres de los estados parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) dibujan en Montevideo una estrategia capaz de impulsar las negociaciones con la Unión Europea (UE) para firmar un acuerdo comercial que satisfaga a ambas partes.

Los titulares de las carteras de Exteriores de los gobiernos de Argentina, Jorge Fauri; Brasil, Aloysio Nunes; Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, y Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, mantuvieron esta mañana una reunión en Montevideo.



Nin Novoa dijo en conferencia de prensa que “se ha avanzado mucho en muchos aspectos”.



Sostuvo que existe “una voluntad de avanzar en un acuerdo” y que tienen “una plataforma de acuerdo que le vamos a plantear a los europeos”.



De todas maneras, Nin Novoa dijo: “No voy a entrar en muchos detalles (…) “No quiero que los europeos se enteren por la prensa de lo que les vamos a decir”, señaló.



Aunque no hubo declaraciones al respecto, sobre la cita de esta mañana planeaba la sombra de la duda de qué pasará en Brasil, el principal socio del bloque, con respecto al Mercosur tras la segunda y definitiva ronda de las elecciones presidenciales del 28 de octubre, ya que los dos contendientes, el izquierdista Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro, tienen opiniones contrapuestas sobre el futuro del organismo internacional que afectan directamente a las negociaciones con la UE.

El principal objetivo de esta reunión, coordinada por Uruguay por ocupar actualmente la presidencia pro tempore, fue coordinar sobre las negociaciones con la UE e impulsar las mismas.



A este respecto, Uruguay había advertido de que no se conformará con un "acuerdito" y aseguró que no admitirá que la UE imponga las férreas limitaciones de productos que pretende.



En la trigésimo quinta ronda de negociación comercial entre la UE y Mercosur, celebrada en Montevideo el 10 de septiembre con carácter reservado, se puso de manifiesto la posición restrictiva de los negociadores comunitarios con respecto a productos y cantidades a incluir en el tratado de libre comercio, según supo Efe de fuentes de la reunión.

Si bien en los últimos años ha habido importantes avances al respecto, las negociaciones entre la UE y el Mercosur todavía no se han concretado en un acuerdo definitivo, principalmente por no poder llegar a un consenso sobre las ofertas de productos a liberalizar desde cada bloque.



El pasado jueves, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, uno de los participantes en el encuentro de ayer y de hoy en Montevideo, aseguró que no hay fecha para el cierre definitivo del acuerdo comercial, aunque consideró que actualmente se está dando la "etapa final" con un compromiso de ambos lados.



Faurie consideró que la negociación es "larga en el tiempo" desde que se iniciaron las tratativas, pero matizó que las conversaciones "particularmente a partir de 2016" han sido "cortas" y tienen temas de "gran sensibilidad para la etapa final".



Asimismo, el ministro de Producción y Trabajo del Gobierno argentino, Dante Sica, subrayó que la voluntad del Ejecutivo sigue siendo "querer cerrar esta negociación por la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista comercial sino también institucional".



El canciller brasileño, Aloysio Nunes, también presente en Montevideo desde hoy, aprovechó un viaje a Portugal, los pasados martes y miércoles, para tratar con su par de ese país, Augusto Santos, el estado de las negociaciones, que se iniciaron en 1999 y buscan un amplio acuerdo de asociación, incluido el tratado de libre comercio. Las negociaciones estuvieron completamente bloqueadas entre 2004 y 2010 y solo se retomaron en 2016.



El canciller boliviano, Diego Pary, nop estuvo en la reunión de Montevideo y está presente hoy en una reunión de urgencia que celebra en Lima la Comunidad Andina (CAN) para abordar el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. A ella asistirán Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



El Mercosur es un proceso de integración regional acordado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se incorporaron Venezuela, que actualmente está suspendida, y Bolivia, que se encuentra en proceso de adhesión.



Su filosofía es la de un bloque abierto y dinámico, y desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.



Como resultado de esta estrategia se establecieron múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de estados asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam), varios de ellos a su vez pertenecientes a la Alianza del Pacífico, bloque con el que Mercosur interactúa de forma preferencial.