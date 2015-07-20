Cámaras y más patrullaje en los centros educativos

La reducción de las horas de servicio 222 para los policías que instrumentó el Ministerio del Interior, llevó a la ANEP a modificar el sistema de seguridad previsto para los liceos. Así comenzó a aplicarse este año un sistema basado en rondas a cargo de empresas de seguridad privadas y la instalación de alarmas monitoreadas, a lo que se prevé agregar cámaras en el entorno de los centros educativos.

Integran el plan de seguridad 396 centros de enseñanza de la ANEP en todo el departamento, que ha sido subdividido en 9 zonas de acción.

Las empresas de seguridad adjudicadas realizan un circuito de rondas o patrullaje dinámico con uno o dos vehículos exclusivos para ANEP por zona, con dos funcionarios de vigilancia privada acompañados por policías que sirven de soporte y garantía. Esto sustituye a los efectivos policiales fijos que anteriormente permanecían estáticos en los centros.

Otra fase del plan prevé que las empresas privadas realicen un relevamiento de los centros educativos de ANEP en la zona adjudicada para proporcionar a las autoridades una descripción del lugar de la instalación y la cantidad de puntos de control de los sistemas de rondas, apuntando siempre a vigilar todo el perímetro de los centros.

Alarmas

El plan continúa con la instalación de alarmas. Por primera vez todos los centros cuenten con sistemas de alarmas modernos y monitoreados las 24 horas.

Un informe de ANEP dice que "más adelante se mejorará la iluminación exterior de los centros educativos y se instalarán cámaras de vigilancia por parte del Ministerio del Interior". "Este año 2015 se redujeron los daños a centros educativos en comparación al período enero-junio de 2013 y 2014", sostiene el informe.

También se indica que se redujo el costo anual brindando seguridad a prácticamente la totalidad de los centros educativos de Montevideo y mejorando los sistemas de alarma.

ANEP implementó un plan alternativo tras la reducción de horas del servicio 222. Foto: Archivo.

ANEP cambia sistema de vigilancia por falta de servicio 222