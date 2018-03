Un cáliz que puede cambiar la vida de toda una familia

Quizás en Uruguay no parezca un gran problema, pero en algunos países la búsqueda de agua potable puede ser una verdadera pesadilla.



Según la Organización Mundial de la Salud, 844 millones de personas carecen de un suministro básico de agua potable, esto significa una de cada nueve personas. La falta de servicios sanitarios es gran parte del problema, ya que un tercio de la población mundial obtiene su agua de fuentes contaminadas, que pueden transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. De hecho, se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año.



Pero esta crisis no es solo una cuestión de salud, sino que también afecta a nivel social, educativo y laboral, alimentando el ciclo de pobreza que condena a los países en desarrollo. La problemática golpea especialmente a mujeres y niños, que por lo general son quienes dedican varias horas del día a la tarea de recolección de agua, en vez de ocupar ese tiempo en estudio, el trabajo o el cuidado de la familia. Como resultado de esta situación, todos los días 266 millones de mujeres pasan gran parte de su día dedicadas a buscar fuentes de agua.



Asegurar el acceso a este recurso en estas regiones olvidadas significaría prevenir enfermedades y disminuir la mortalidad infantil, pero también aumentar la calidad de vida, sobretodo de las mujeres y niños, que ya no tendrán que invertir gran parte de su tiempo en esta tarea. Significaría reducir las lesiones generadas por el esfuerzo y el estrés de levantar cargas pesadas, y significaría también una mayor seguridad para todos aquellos que caminan kilómetros por caminos peligrosos para satisfacer esta necesidad básica.



Una edición limitada

Ante este panorama, por tercer año consecutivo Stella Artois une esfuerzos con la organización sin fines de lucro Water.org, con el objetivo de generar conciencia y ayudar a millones de personas a acceder a este recurso fundamental.



Esta campaña conjunta se inauguró en 2015 en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Bélgica y Argentina, y en estos tres años se extendió a Australia, Brasil, Chile, México, Sudáfrica y Uruguay. Está basada en el siguiente concepto: poner a la venta tres cálices de edición limitada en beneficio de Water.Org. Este año las copas fueron diseñadas por las artistas Silvana Ávila (México), Janine Shroff (India) y Mónica Ramos (Filipinas).



Son artistas provenientes de países con serios problema de abastecimiento, y la creatividad de sus diseños busca reflejar la admirable labor que miles de mujeres llevan adelante de sus respectivas comunidades para recolectar agua cada día.



Por la venta de cada una de las piezas, que pueden ser adquiridas en las cadenas de supermercados del país o en el sitio web de Stella Artois, la marca donará a Water.org el dinero necesario para asegurar el acceso al agua potable de una persona durante cinco años.



Dónde hallar el cáliz en Uruguay

Los uruguayos pueden adquirir cada una de las piezas en los supermercados Disco Punta Carretas; Devoto Punta del Este; Devoto Portones; Géant (Giannattasio); Géant (Nuevocentro); Disco Scocería; y Disco 27 (Magariños Cervantes y Av. Italia). Además, solicitarlas en la web de Stella Artois (stellaartois.com.uy) o, a partir del 7 de marzo, en atención al cliente del Shopping Punta Carretas.

Para hacerse una idea de la dimensión de la campaña, en los dos primeros años de respaldo a Water.org Stella Artois vendió 500.000 cálices, lo que significó una entrega de más de US$ 8 millones a la organización, un dinero que aseguró cinco años de agua potable a más de un millón de personas. Y se espera que el número de personas beneficiadas crezca este año.



Este objetivo ya fue anunciado por la marca belga en el Foro Económico Mundial de Davos de 2017, donde además de reafirmar su compromiso con esta crisis mundial, anunció que para 2020 espera proveer a 3.5 millones de personas con un acceso sostenido a agua potable a través de Water.org.



La espera por el agua. A esta campaña de edición limitada se suma The wait for water (La espera por el agua), un video realizado en forma conjunta por Stella Artois y Water.org, que permite apreciar la reacción de los clientes de hoteles, restaurantes y cafeterías de diversas partes del mundo cuando solicitan agua y se les responde que la misma no estará disponible hasta dentro de seis horas, el tiempo promedio que invierten en recolectar este recurso las mujeres en los países en desarrollo.



El video resultante de este experimento social, que contó con la participación del actor Matt Damon (uno de los fundadores de Water.org), ilustra cómo muchas veces damos el agua por sentado, y qué tan disruptivo sería no contar con este recurso todos los días. Sorpresa, risas, preocupación y hasta indignación son algunas de las reacciones de los protagonistas, que se pueden observar en la web de Stella Artois.



Mediante estas acciones, la marca de cerveza belga y Water.org apuntan a inspirar a toda la comunidad, para lograr objetivo de universalizar el acceso a un derecho humano fundamental como es el agua potable.

Water.org es una organización sin fines de lucro, que funciona hace 25 años. Water.org se dedicada a suministrar fuentes de agua potable en países en desarrollo.