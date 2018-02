Cajeros aseguran que repondrán plata en Carnaval

Las redes de cajeros automáticos y el sindicato bancario, AEBU, aseguraron que se repondrá dinero a lo largo del feriado de Carnaval como se hace todos los años.

A lo largo del día de ayer en redes sociales se viralizaron varios posteos que señalaban que los cajeros se cargarían de dinero ayer, que hoy habría un paro de bancarios y recién después se repondría dinero el miércoles por el feriado de Carnaval.

El País confirmó que no habrá paro de AEBU mañana y que los cajeros electrónicos se cargarán normalmente como todos los feriados de Carnaval.

La noticia podría ser real, pero no para Uruguay. Es en Argentina donde habrá un paro de actividades en todos los bancos públicos y privados del país durante el día de hoy.

Esta medida en Argentina, que también está en vísperas de un fin de semana largo por los feriados de Carnaval, efectivamente podría implicar que haya una faltante de dinero, pero esto no repercute en los cajeros uruguayos.

En Uruguay AEBU publicó en su portal informativo que "a la luz de la intencionalidad negativa que se advierte detrás de este mensaje, AEBU desea aclarar que no mantiene ningún conflicto con los bancos oficiales o privados en este momento y que no está en curso medida sindical de lucha alguna que pueda afectar la disponibilidad de dinero en ningún punto del país".

Entintado.

Por otro lado, el Banco Central del Uruguay (BCU) trabaja en la implementación de un sistema de entintado de los billetes que se dispensen los cajeros electrónicos.

Mario Bergara, presidente de la entidad señaló que, "ante circunstancias que pretendan violentar la estructura del cajero donde está el dinero salta una tinta sobre los billetes que los mancha de una manera suficiente" y que por ese motivo hay que capacitar a la gente "de que los billetes no valen".

"Al ver que salta la tinta, quizá los delincuentes no se lleven los billetes sabiendo que no van a poder ser utilizados. Es un componente preventivo, de amenaza. Mirá todo el esfuerzo que vas a hacer para tratar de robara este dinero va a ser inútil, porque cuando estés intentando hacerlo los billetes se van a entintar y no te van a servir", remarcó Bergara.

Banred informó mediante un comunicado que ya comenzó con la implementación del sistema de entintado, al tiempo que explicó que tanto el cierre nocturno de los cajeros considerados críticos como el retiro del efectivo de los mismos son medidas transitorias.