Caída de turismo se siente fuerte en el puente San Martín

A simple vista, cualquiera puede darse cuenta que esta temporada está lejos de la pasada. Las imágenes del movimiento en el puente San Martín son más que elocuentes y los comentarios de los funcionarios también van en esa dirección.

“Las tardes están desérticas y algunas mañanas parece invierno”, se lamentó un funcionario de Prefectura al ser consultado por El País. Dijo que todas las reparticiones se prepararon con personal zafral y mejora de infraestructura para una temporada que está lejos de lo esperado.



Es cierto que no hay que perder de vista que aún está en la retina, el ingreso récord de veraneantes del verano 2018 y quizás por eso la diferencia en la percepción sea aún mayor. La imagen puede verse atenuada en alguna medida si las cifras de este verano se comparan con otros años anteriores y no precisamente con la temporada que rompió todos los relojes.



“Venimos porque Uruguay nos encanta, nos ofrece seguridad y sus playas son hermosas”, dijo Francisco mientras hacía la fila de regreso. “Es cierto, el peso argentino cada vez vale menos”, reflexionó.



Mariela, otra turista, consideró que la diferencia es notoria. “Es más caro sí, pero no solo por la depreciación de nuestra moneda, porque entramos por el Norte de Uruguay y la verdad es que muchas cosas cuestan la mitad que en el Este. De todos modos nadie nos obliga a venir, si lo hacemos es porque no cambiamos estas playas por nada del mundo”, explicó.



El primer día de febrero, según datos extraoficiales, ingresaron 4 mil personas contra 12 mil que lo hicieron el mismo día del año pasado.