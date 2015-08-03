Cae banda de brasileños dedicada a clonar tarjetas

Tres ciudadanos brasileños fueron procesados, dos de ellos con prisión, por montar un operativo para clonar tarjetas de cajeros automáticos de Montevideo.

La maniobra consistía en colocar un dispositivo acoplándolo al cajero, para sustraer la información de la tarjeta cada vez que una persona concurría a sacar o depositar dinero.

La banda de ciudadanos brasileños estaban radicada en Montevideo desde fines de julio, aunque maniobrando estuvo solamente "3 o 4 días".

Fuentes policiales dijeron ayer a El País que de los cinco brasileños había dos que eran hermanos y que todos ellos vivían en dos departamentos en Pocitos. Se desconoce hasta el momento si tienen antecedentes por otros delitos en el exterior y se está aguardando el arribo de información a través de un contacto con el Consulado de Brasil.

Las fuentes indicaron que no llegaron a apropiarse de dinero. "Trabajamos rápido y los logramos detener, no les dimos ni tiempo", destacaron.

Pero demostraron ser una banda organizada y con conocimientos tecnológicos. Con una cámara de video grababan el PIN digitado por el usuario y así obtenían las claves. Y los dispositivos eran accionados a través de un control remoto. Tenían todo lo necesario para clonar las tarjetas y con ellas extraer posteriormente el dinero de los cajeros.

Fuentes policiales consultadas por Subrayado dijeron que la banda actuó en cajeros de Malvín (Orinoco y Amazonas), Punta Gorda (General Paz), Unión (8 de Octubre y Garibaldi), Centro (Rambla y Ejido) y Pocitos (21 de Setiembre y Ellauri). Principalmente eran cajeros del BROU, aunque también hubo alguno de Banred.

Denuncias.

La información llegó a Crimen Organizado el martes pasado a raíz de denuncias de diferentes bancos de plaza. Los efectivos realizaron vigilancias y el jueves detuvieron a los cinco individuos.

Dos recuperaron la libertad y los tres restantes fueron procesados el sábado por el juez de 4º Turno. Se trata de: D.D.M.D.S., brasileño de 35 años, procesado con prisión por dos delitos de estafa; J.M.D.S. de 32 años, procesado por un delito de estafa, y A.M.D.S. de 41 años, procesado sin prisión por un delito de estafa en grado de tentativa en calidad de cómplice.

La Policía logró incautar los dispositivos utilizados en las maniobras, además de dinero, computadoras y celulares.

Las fuentes dijeron a El País que la banda estaba dividida en tres grupos. Uno se encargaba de recabar la información para hacer las tarjetas, el otro confeccionaba los plásticos y el tercero tenía como cometido retirar el dinero.

Antecedente.

Como se recordará, en mayo de este año quedó al descubierto una estafa millonaria con tarjetas de crédito internacionales. La investigación surgió meses atrás a raíz del testimonio de un indagado en el juzgado de 2° Turno del Dr.Pedro Salazar, por un caso de contrabando de celulares, tras el cual fueron procesados varios comerciantes de plaza. Decenas de personas fueron indagadas por esta maniobra con tarjetas clonadas.

Cajeros

Cinco involucrados, tres de los cuales ya fueron procesados