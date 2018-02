Buzzetti: "absurda" y "alarmante" decisión de la Justicia de pasar de año a una alumna

El fallo de la Justicia del que dio cuenta El País en su nota del sábado que permitió a una alumna pasar de año aunque el colegio no la había habilitado le causó "real sorpresa" a Irupé Buzzetti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP).



"Es algo que se escapó de la regla. Nunca un juez nos dijo 'promuevan o no promuevan'. No tenemos una normativa para cuando a alguien se le ocurre algo así", explicó la jerarca en declaraciones al programa Inicio de Jornada de Radio Carve. Además anunció que la división Jurídica del CEIP está trabajando "para ver qué puede hacer".



Buzzetti afirmó que desde Primaria redactaron una resolución a fines de noviembre del año pasado para que todos los maestros tuvieran la certeza de que "ellos son los actores principales en cuanto a las decisiones a tomar con el niño".

"Nadie puede desconocer que el maestro está 185 días con el alumno y es quien sabe más de ese alumno", agregó.



La directora calificó de "absurdo" el hecho de que alguien "vaya a la Justicia ante un hecho puramente educativo" y expresó además que "el maestro tiene por encima un director y un inspector". "Es como si un médico dijera que yo tengo apendicitis y yo vaya a la Justicia y me diga que no", ejemplificó Buzzetti.



Esta situación, explicó la directora, es nueva, "es algo que se escapó de la regla".



"Lo que acá alarman son dos cosas: la situación de un padre que recurre a la Justicia frente a esto y en segundo lugar la decisión que tomó la Justicia", indicó.



Para los padres de la niña la decisión del colegio era contraria a una resolución que adoptó Primaria en noviembre. Trata de aquella en que se sugiere la repetición por ciclos (al término de tercero o sexto) y en que se pide que la no promoción sea "extraordinaria".



El juez Gerardo Álvarez, que en los días previos a Navidad estaba suplantando a la magistrada de Familia de 20° Turno, entendió que los derechos de la niña estaban siendo quebrantados y dio lugar al recurso de amparo.



Buzzetti por su parte indicó que "el juez no puede decir que violentamos ningún derecho porque no está escrito en ningún lado que nadie no pueda repetir, más allá de que uno crea que sí o que no".