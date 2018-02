Buscan aumentar acceso a medicinas de alto costo

La discusión sobre hasta dónde puede financiar el Fondo Nacional de Recursos (FNR) los medicamentos de alto costo resurge cada vez que aparece un caso puntual de necesidad de una medicina inalcanzable para un usuario. Es una discusión por plata, que pone al paciente en manos del Estado para poder tratarse. Pero los recursos del Estado son finitos, y por eso desde el Parlamento se trabaja en iniciativas legislativas para fomentar el financiamiento de esos recursos a través de empresas privadas. Como contraparte las empresas obtendrían beneficios fiscales.

Un proyecto del diputado del Partido Nacional, Martín Lema, busca incrementar el acceso a medicamentos de alto costo. El tratamiento de la iniciativa será acelerado en la comisión de Diputados encargada de trabajar el tema.

Luego del feriado de Carnaval el parlamentario insistirá en que se trate la iniciativa que presentó él a principios de diciembre de 2016, a través de una Minuta de Comunicación. El proyecto consiste en incorporar en el régimen de donaciones especiales, las contribuciones de empresas que tributen IRAE con destino al Ministerio de Salud Pública para el financiamiento de medicamentos de alto costo, no incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos del FNR.

Habitualmente los medicamentos de alto costo que el Estado no da, terminan generando demandas judiciales al Estado, el que al perderlas en la mayoría de los casos le generan costos administrativos.

Con esta iniciativa se permite a las empresas financiar parte de esos medicamentos a los que el Estado no logra cubrir con su presupuesto.

Las donaciones especiales previstas por la ley establecen que el 75% de lo donado se imputará como pago a cuenta del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

Por otro lado, el parlamentario decidió insistir con una consulta al Ministerio de Salud Pública sobre si esa secretaría de Estado mantiene la postura de no realizar un censo para conocer qué cantidad de pacientes no reciben la medicación indicada por sus médicos tratantes porque la misma no se encuentra comprendida en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.

"Es necesario saber de cuántos pacientes estamos hablando y hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de ellos", dijo el legislador blanco a El País.

De esa forma se tendrá un estado de situación de cuántos son los pacientes que quedan por fuera del sistema que cubre el financiamiento de los medicamentos de alto costo.