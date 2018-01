Buscan arma de homicida en río Olimar

El fiscal del caso interrogó ayer por la tarde a varias personas pero ninguna en calidad de testigo. La víctima recibió un disparo de un arma calibre 22 y presentaba varios golpes en el cuerpo. Su pareja declaró que concurrió a buscar a su hermano y que no demoró más de media hora. Según informó la Policía, fue en ese mismo momento en el que ella recibió un disparo de arma de fuego.

La Justicia procederá a realizar una pericia en los celulares de ambos al tiempo que también esperan los resultados de las pruebas de ADN. El padre de la víctima dijo a Telenoche que su hija le había contado que tenía "diferencias importantes" con su pareja.

El subjefe de Policía de Treinta y Tres, Gustavo López, indicó que la mujer no tenía signos de violencia sexual ni marcas de haber forcejeado: "La violencia era verbal. Discutían mucho por lo que tenemos entendido pero no hay registros de constancias ni denuncias", indicó López. No obstante, consideró que no se descarta ninguna hipótesis.

Daniela era empleada en una confitería en Treinta y Tres. Sus compañeras reclamaron justicia.